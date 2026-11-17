La lluvia de meteoros Leónidas podrá observarse durante las primeras horas del 17 y 18 de noviembre. En condiciones ideales, el fenómeno puede producir hasta 15 meteoros por hora, según la NASA. Para intentar captarlos con un iPhone, lo primero es buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica. La agencia espacial recomienda observar el cielo desde la medianoche hasta el amanecer y salir con anticipación, ya que los ojos necesitan aproximadamente 30 minutos para acostumbrarse a la oscuridad.

Una vez elegido el lugar, es importante mantener el celular completamente estable. Lo ideal es utilizar un trípode; si no tienes uno, puedes apoyar el iPhone sobre una superficie firme, como una roca o una mochila. Evita sostenerlo con las manos, porque cualquier movimiento, por pequeño que sea, puede hacer que la fotografía salga borrosa.

El siguiente paso es configurar el modo Noche. Cuando el iPhone detecta poca iluminación, esta función se activa automáticamente. Luego, debes mantener presionado el ícono de la luna que aparece en la parte superior derecha de la pantalla y seleccionar la opción “Máx.”. También conviene bloquear el enfoque: apunta hacia una estrella o el área del cielo que quieras fotografiar y mantén presionado ese punto en la pantalla hasta que aparezca un recuadro amarillo.

Para fotografiarla con un iPhone, se recomienda alejarse de las luces de la ciudad, utilizar el modo Noche y mantener el celular estable. (Foto referencial: Magnific)

Para reducir todavía más las vibraciones, puedes tomar la fotografía sin tocar directamente el teléfono. Una alternativa es utilizar un control remoto Bluetooth, los AirPods o un Apple Watch. Después de capturar las imágenes, puedes mejorar el resultado ajustando el contraste, la saturación y la exposición. Si tienes más experiencia en fotografía, también puedes combinar varias tomas para reunir diferentes meteoros en una sola imagen.

¿Qué es la lluvia de meteoros Leónidas?

Las lluvias de meteoros ocurren cuando la Tierra atraviesa rastros de polvo y fragmentos que dejan los cometas y los asteroides. Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, estas pequeñas partículas se queman y desintegran, lo que produce los destellos luminosos que vemos desde el suelo, explica la NASA.

En el caso de las Leónidas, los restos provienen del cometa 55P/Tempel-Tuttle, que tarda 33 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Aproximadamente cada 33 años, nuestro planeta atraviesa una zona especialmente densa de esos fragmentos, lo que puede provocar las conocidas tormentas de meteoros.

Si no consigues observar las Leónidas, todavía habrá otras oportunidades: las Gemínidas alcanzarán su actividad el 13 y 14 de diciembre, mientras que las Úrsidas llegarán el 22 y 23 de ese mes.