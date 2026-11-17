La sonda espacial Voyager 1 de la NASA está a punto de alcanzar un récord histórico: encontrarse a un día luz de distancia de la Tierra. Este acontecimiento ocurrirá el 18 de noviembre de 2026, cuando la nave tendrá 49 años, dos meses y 11 días desde su lanzamiento. La agencia indicó que el cruce de esta distancia, que se producirá a las 5:16:07 a. m., hora del este de Estados Unidos, representa un logro extraordinario para la exploración espacial.

¿Qué significa que Voyager 1 esté a un día luz de la Tierra?

Un día luz es la distancia que recorre la luz durante 24 horas. En el caso de Voyager 1, esto significa que una señal de radio enviada desde nuestro planeta necesitará aproximadamente un día completo para llegar hasta la nave, que estará a unos 26.000 millones de kilómetros (16.000 millones de millas). La respuesta de la sonda también demorará otras 24 horas en regresar, por lo que una comunicación de ida y vuelta requerirá alrededor de dos días.

El portal Space.com informa que, durante este acontecimiento, la nave estará en contacto con la estación de Madrid de la Red del Espacio Profundo de la NASA, un sistema de tres estaciones con grandes antenas que permite comunicarse con misiones espaciales lejanas.

Desde la perspectiva terrestre, Voyager 1 se desplaza actualmente por la constelación de Ofiuco. Jeffrey Hayes, funcionario de la agencia, explicó que este récord también dará inicio a las actividades previas al aniversario de la misión.

“Este hito prácticamente da inicio a un año de celebraciones que nos conducirán al 50.º aniversario en agosto y septiembre del próximo año”, señaló Hayes durante el podcast NASA Night Sky Network del 4 de noviembre.

La sonda fue lanzada desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, el 5 de septiembre de 1977, unas semanas después de su gemela Voyager 2. Desde entonces, se convirtió en la nave espacial que logró alejarse más de la Tierra.

Representación artística de una de las naves espaciales Voyager. (Foto: NASA)

Una misión que superó las expectativas de la NASA

Originalmente, ambas sondas fueron diseñadas para estudiar Júpiter y Saturno; sin embargo, la alineación de los planetas permitió que Voyager 2 también visitara Urano y Neptuno. Por su parte, Voyager 1 concentró parte de su investigación en Saturno, sus anillos y Titán, su luna más grande. Aunque sus diseñadores probablemente no imaginaron que la misión llegaría a durar medio siglo, la nave continúa recopilando información científica desde el espacio interestelar.

Actualmente, las dos sondas todavía pueden comunicarse con la Tierra y realizar mediciones, aunque la disminución de su energía obligó a apagar algunos instrumentos y aplicar estrategias para prolongar su funcionamiento. Ambas pierden aproximadamente cuatro vatios de potencia cada año, frente a los 470 vatios que tenían inicialmente.

Hayes explicó que los ingenieros deben decidir qué equipos mantener activos: “Es un equilibrio, ¿verdad? Porque algunos instrumentos consumen más energía que otros”.

Además, indicó que se priorizan aquellos que requieren menos electricidad, pero que todavía proporcionan información científica valiosa.

¿Cuánto tiempo más podrá funcionar Voyager 1?

Pese a que sigue operativa, la nave enfrenta condiciones extremas debido a su antigüedad, las bajas temperaturas y la distancia que la separa de nuestro planeta.

Hayes describió la situación señalando: “Estamos muy lejos. Estamos a un día luz de distancia, lo que equivale a poco más de 16.000 millones de millas. Es realmente muy lejos. También hace muchísimo frío, ¿verdad? Estamos apenas unos grados por encima del cero absoluto”.

Otro problema es la hidracina, el combustible utilizado para controlar su orientación, que puede congelarse y comprometer el funcionamiento de la sonda. “Y si se congela, se acabó el juego”, advirtió el funcionario.

La NASA todavía busca aprovechar al máximo los recursos de Voyager 1 y Voyager 2, aunque su futuro tiene un límite.

La siguiente referencia importante en el recorrido de Voyager 1 será la estrella Gliese 445, ubicada en dirección a la constelación de la Osa Menor, a unos 17 años luz de la Tierra; no obstante, la nave pasará a aproximadamente 1,7 años luz de ese astro dentro de unos 40.000 años, cuando ya no contará con energía nuclear para continuar sus operaciones.