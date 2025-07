En mayo de este año me encargué de informarte acerca de los alimentos que debes evitar porque dañan tu cuerpo y aumentan el riesgo de demencia. Hoy me animo a darte a conocer cuáles son los alimentos comunes que podrían reducir el riesgo de Alzheimer. Ojo que todo es a raíz de una investigación.

Para ir directo al grano te digo que el estudio en cuestión se titula ‘Dietary Choline Intake and Risk of Alzheimer’s Dementia in Older Adults’ (‘Ingesta dietética de colina y riesgo de demencia por Alzheimer en adultos mayores’, en español). Este trabajo fue realizado por investigadores de Boston, Chicago y Washington durante casi 8 años.

La importancia de la colina

A raíz del mismo, se pudo conocer que los alimentos con alto contenido de colina podrían reducir el riesgo de desarrollar demencia común. ¿Pero qué es colina? Pues, de acuerdo a Fox News, es un micronutriente esencial que se encuentra en diversos alimentos. El tema es saber cuáles lo tienen.

Pero antes de profundizar en ello, te comento que en el estudio los participantes que tenían un promedio de 81 años y que no tenían Alzheimer completaron cuestionarios dietéticos y se sometieron a exámenes neurológicos anuales. Tras varios años de seguimiento, los investigadores se dieron cuenta que consumir alrededor de 350 miligramos de colina por día estaba asociado con el menor riesgo diagnóstico clínico de Alzheimer en adultos mayores.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y el comportamiento. (Foto: Kindel Media / Pexels)

Siguiendo esa línea, el Dr. Daniel Amen, quien es psiquiatra, médico especialista en imágenes cerebrales y fundador de Amen Clinics en California, en diálogo con Fox News, subrayó la importancia de comer alimentos adecuados para la salud del cerebro.

“La nutrición es fundamental para ayudar o dañar tu cerebro”

“Tu cerebro utiliza entre el 20 % y el 30 % de las calorías que consumes. Por lo tanto, la nutrición es fundamental para ayudar o dañar tu cerebro”, sostuvo el profesional de la salud, quien considera las nueces como una de las opciones alimenticias saludables para el cerebro, ya que contienen colina y ácidos grasos omega-3.

La colina se encuentra en la carne, el pescado, huevos, etc. (Foto: a_namenko / iStock)

El salmón salvaje (se refiere al salmón que crece y se reproduce en su entorno natural, como ríos, lagos y océanos) también es una buena alternativa, según el doctor, ya que posee un alto contenido de omega 3 y proteínas saludables, así como arándanos orgánicos y vegetales de hojas verdes.

“Si comieras una ensalada todos los días y le pusieras arándanos, salmón y nueces con un poco de limón y aceite de oliva, sería un almuerzo perfecto para estimular el cerebro”, aseveró. Con respecto a otros alimentos que poseen colina figuran las aves, los productos lácteos (como la leche, el yogur, los huevos), las verduras crucíferas como el brócoli y las coles de Bruselas, los frijoles y algunos pescados (como el salmón), de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Dicho todo ello, será mejor que te asegures de tener en tu cocina varios alimentos que podrían reducir el riesgo de Alzheimer.

