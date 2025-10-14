Astrónomos de distintas partes del mundo detectaron el objeto oscuro de menor masa jamás observado en el universo. El hallazgo, posible gracias a una red global de telescopios, podría ofrecer pistas sobre la naturaleza de la materia oscura, sustancia invisible que representa alrededor de una cuarta parte del cosmos.

Los resultados, publicados el 9 de octubre en las revistas Nature Astronomy y Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, muestran que el objeto no emite luz ni ningún tipo de radiación, por lo que fue identificado únicamente a través de su efecto gravitacional.

Los científicos notaron cómo su gravedad deformaba la luz de cuerpos lejanos, un fenómeno conocido como lente gravitacional. Analizando esa distorsión, pudieron estimar cuánta materia contiene el objeto invisible.

En este caso, el cuerpo era tan pequeño que su presencia se reveló como una diminuta irregularidad dentro de una distorsión más grande.

El objeto fue detectado gracias al fenómeno de lente gravitacional, que distorsiona la luz de cuerpos lejanos. (Foto: Oxford Academy)

“Es un logro impresionante detectar un objeto de masa tan baja a una distancia tan grande de nosotros”, explicó Chris Fassnacht, profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de California en Davis y coautor del artículo en Nature Astronomy.

“Encontrar objetos de baja masa como este es fundamental para aprender sobre la naturaleza de la materia oscura”, agregó.

El misterioso objeto tiene una masa aproximada a un millón de veces la del Sol, aunque su origen exacto sigue sin saberse. Podría tratarse de un cúmulo de materia oscura cien veces más pequeño que cualquiera observado anteriormente o de una galaxia enana extremadamente compacta y sin actividad.

La materia oscura, aunque no puede verse directamente, influye en la forma en que se distribuyen las galaxias, las estrellas y otros cuerpos visibles en el universo.

Una de los grandes interrogantes de la astronomía es si puede existir en pequeñas concentraciones que no contengan estrellas. Confirmar esa posibilidad permitiría descartar o validar ciertas teorías actuales sobre su composición.

Los científicos explican que este hallazgo es clave para entender si la materia oscura puede existir en pequeños cúmulos sin estrellas. (Foto referencial: Freepik)

Para lograr la detección, el equipo combinó observaciones de múltiples instalaciones, como el Green Bank Telescope en Virginia Occidental, el Very Long Baseline Array (VLBA) en Hawái y la Red Europea de Interferometría de Muy Larga Base (EVN), que integra radiotelescopios de Europa, Asia, Sudáfrica y Puerto Rico.

En conjunto, estos instrumentos funcionaron como un “super-telescopio” del tamaño de la Tierra, capaz de captar señales mínimas de lente gravitacional.

El objeto descubierto tiene una masa cien veces menor que cualquier otro detectado mediante este método, lo que demuestra el potencial de esta técnica para hallar más estructuras similares.

“Dada la sensibilidad de nuestros datos, esperábamos encontrar al menos un objeto oscuro, por lo que nuestro descubrimiento es coherente con la llamada teoría de la materia oscura fría, base de gran parte de nuestra comprensión sobre la formación de galaxias”, señaló Devon Powell, autor principal del estudio y miembro del Instituto Max Planck de Astrofísica en Alemania. “Ahora que hemos encontrado uno, la pregunta es si podremos hallar más y si sus números seguirán coincidiendo con los modelos”.

Los expertos creen que el descubrimiento podría modificar los modelos actuales sobre cómo se forman las galaxias. (Foto referencial: Freepik)

El equipo continúa analizando los datos para determinar la verdadera naturaleza del objeto y busca más ejemplos en distintas regiones del cielo.

Entre los autores también se encuentran científicos de la Universidad de Groningen (Países Bajos), el Observatorio de Radioastronomía de Sudáfrica, el Instituto de Radioastronomía de Bolonia y el Instituto Max Planck de Astrofísica. La investigación contó con apoyo de la Comisión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos.

Lo que debes saber sobre la materia oscura

La materia oscura es una forma de materia hipotética que no emite, absorbe ni refleja luz ni ningún tipo de radiación electromagnética, lo que la hace invisible. Solo podemos detectarla y estudiar sus efectos a través de la fuerza gravitacional que ejerce sobre la materia ordinaria (estrellas, planetas, galaxias). Los cálculos indican que la materia oscura constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo, siendo la materia ordinaria solo una pequeña parte.

La existencia de la materia oscura se infiere por observaciones astronómicas que la materia visible no puede explicar. La evidencia clave incluye la forma en que las galaxias rotan (se mueven muy rápido en sus bordes), la manera en que los cúmulos de galaxias se mantienen unidos y las distorsiones de luz causadas por su gravedad (lentes gravitacionales).

Comprender la materia oscura es crucial porque es el “pegamento” gravitacional que permitió la formación de galaxias en el universo primitivo. Entender su naturaleza es fundamental para desvelar la composición real del universo y sus leyes.

