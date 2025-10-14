En los últimos meses, un visitante cósmico captó la atención de astrónomos y aficionados en todo el mundo. Se trata del 3I/ATLAS, un objeto proveniente del espacio interestelar que avanza a gran velocidad hacia el Sol. Su llegada generó todo tipo de teorías, con algunos incluso sugirieron que podría tratarse de una nave extraterrestre; sin embargo, las observaciones más recientes confirman que se trata de un cometa, el tercero de origen interestelar que la humanidad logra identificar después de ‘Oumuamua’ (2017) y ‘Borisov’ (2019).

Los estudios realizados desde su detección revelan que 3I/ATLAS es el objeto interestelar más rápido jamás registrado, desplazándose a 58 kilómetros por segundo (casi 210,000 km/h). Su núcleo está rodeado por una inmensa nube de gas y polvo de 350.000 kilómetros, lo que equivale a 27 veces el tamaño de la Tierra. Además, presenta una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono frente al agua, un rasgo que sugiere que se formó cerca de la llamada “línea de nieve” de su sistema estelar original.

Uno de los momentos más esperados fue su paso cercano a Marte a comienzos de octubre, cuando las sondas Mars Express (ESA) y Perseverance (NASA) lograron observarlo desde el entorno marciano.

El 3I/ATLAS viaja a 58 km por segundo y posee una enorme nube de gas y polvo de 350.000 kilómetros. (Foto: NASA / ESA)

Los primeros análisis indican una composición rica en dióxido de carbono y polvo fino, similares a los registros obtenidos desde la Tierra. Este evento fue clave para comparar su comportamiento desde distintos puntos del Sistema Solar y analizar cómo cambia su actividad conforme se acerca al Sol.

A pesar de su majestuosidad, los expertos aseguran que el 3I/ATLAS no representa ningún peligro para la Tierra. Su trayectoria lo mantendrá a una distancia mínima de 270 millones de kilómetros, muy por encima de la órbita de Marte. Actualmente, se dirige hacia su perihelio, el punto más cercano al Sol, que alcanzará el 30 de octubre de 2025, a unos 210 millones de kilómetros de distancia.

En este momento, su posición se encuentra en la constelación de Virgo, aunque su brillo está oculto por el resplandor solar, lo que impide observarlo desde nuestro planeta.

Su reciente paso cerca de Marte permitió obtener valiosa información sobre su composición rica en dióxido de carbono. (Foto: NASA / JPL-Caltech)

Ante la curiosidad de la comunidad científica y de los aficionados, surgió una pregunta necesaria: ¿es posible enviar una sonda al 3I/ATLAS para estudiarlo de cerca? El astrofísico Héctor Socas, del Instituto de Astrofísica de Canarias, fue bastante claro.

“Va demasiado rápido. Nuestros cohetes alcanzan un poco más de 10 km por segundo, y este objeto viaja a más de 60 km por segundo. Es seis veces más rápido de lo que podemos alcanzar. No tenemos capacidad de interceptarlo”, explicó el investigador en conversación con el diario La Razón.

Aunque no representa peligro para la Tierra, los científicos aseguran que será imposible enviar una nave para estudiarlo debido a su velocidad y trayectoria. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

Incluso si una nave se lanzara hoy mismo, 3I/ATLAS ya estaría demasiado lejos antes de poder alcanzarla. Su trayectoria le permite entrar al Sistema Solar, curvarse levemente por la atracción del Sol y salir hacia el espacio interestelar. Dicho de forma sencilla: no regresará jamás ni podrá ser seguido por ninguna misión actual.

Los astrónomos estiman que el cometa volverá a ser visible a finales de 2025, cuando se aleje del Sol y recupere un ángulo de observación más favorable. Ese breve período será probablemente la última oportunidad que tendremos para estudiarlo antes de que desaparezca en la densa oscuridad del espacio.

Trayectoria del 3I/ATLAS

Esto es lo que debes saber sobre la trayectoria del cometa 3I/ATLAS:

Origen: El cometa proviene de fuera de nuestro Sistema Solar, viajando desde el espacio interestelar en una órbita hiperbólica (no cerrada).

Velocidad récord: Ingresó a una velocidad extremadamente alta (cerca de 58 km/s, lo que es equivalente a 208,800 km/h), convirtiéndose en el objeto interestelar más rápido conocido.

Aproximación Solar: Hará su máximo acercamiento al Sol (perihelio) a finales de octubre de 2025, pasando a una distancia entre las órbitas de la Tierra y Marte.

Destino final: Tras rodear el Sol, su alta velocidad lo expulsará del Sistema Solar para siempre, regresando al espacio interestelar.

El cometa interestelar 3I/ATLAS se dirige hacia el exterior del sistema solar después de pasar por el Sol a finales de octubre de 2025. (Foto: NASA/ JPL-Caltech)

¿Por qué se llama 3I/ATLAS?

El nombre 3I/ATLAS se compone de varios elementos que describen la naturaleza y el descubrimiento del objeto. El segmento “ATLAS” se debe a que fue descubierto por el equipo del telescopio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, un sistema de sondeo diseñado para detectar asteroides cercanos a la Tierra.

La parte “3I” indica dos características fundamentales de este objeto. El número “3” significa que es el tercer objeto interestelar conocido que ha sido observado cruzando nuestro sistema solar, siguiendo a 1I/’Oumuamua y 2I/Borisov. La letra “I” significa precisamente “Interestelar“, lo que confirma que el objeto proviene de fuera de nuestro sistema solar, viajando desde el espacio profundo de otra estrella o región de la galaxia.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí