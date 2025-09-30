El hallazgo del 3I/ATLAS desató un intenso debate en la comunidad científica y fuera de ella. No es para menos: se trata de un objeto que llegó desde fuera del sistema solar. Al ser un visitante único, generó curiosidad y también muchas especulaciones sobre su origen.

A diferencia de otros objetos interestelares detectados anteriormente, como Oumuamua o el cometa Borisov, el 3I/ATLAS sorprendió por su velocidad inusual y por su tamaño considerable. Los estudios iniciales mostraron que tenía una cola cometaria y un núcleo de aproximadamente 5,6 kilómetros, lo que lo convertía en un cuerpo mucho más grande que sus predecesores.

Sin embargo, no todos los expertos estuvieron de acuerdo con esa explicación. El profesor de Harvard, Avi Loeb, defendió desde el inicio una idea mucho más arriesgada: que el objeto interestelar podría ser en realidad una nave espacial enviada por una civilización avanzada.

Para él, la velocidad extrema y la composición de 3I/ATLAS, especialmente su inusual cantidad de dióxido de carbono, eran señales de que no se trataba de un simple cometa.

En un artículo publicado en Medium, Loeb advirtió sobre un posible riesgo. “3I/ATLAS alcanza el perihelio en el lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra – explica Loeb -. Esto podría ser intencional para evitar observaciones detalladas con telescopios terrestres cuando el objeto es más brillante o cuando se envían dispositivos a la Tierra desde ese punto estratégico oculto”.

El informe plantea que, si se tratara de una nave, podría acercarse a la Tierra en los meses de noviembre o diciembre de 2025.

“Las consecuencias, si la hipótesis resulta correcta, podrían ser nefastas para la humanidad y posiblemente requerirían la adopción de medidas defensivas (aunque estas podrían resultar inútiles)”, agrega el experto.

Estas afirmaciones, que para muchos resultan extravagantes, no sorprenden del todo viniendo de Loeb. En el pasado, el astrónomo hizo comentarios parecidos sobre objetos anteriores, como Oumuamua, al que llegó a describir como una posible vela ligera creada por otra civilización. Es por eso que varios esperaban una respuesta oficial de la NASA frente a sus teorías.

Finalmente, esa respuesta llegó. En una entrevista, Tom Statler, científico principal de la NASA para cuerpos pequeños del sistema solar, aclaró: “Parece un cometa. Hace cosas de cometa. Se parece muchísimo, en casi todos los aspectos, a los cometas que conocemos…”.

“Tiene algunas propiedades interesantes que difieren ligeramente de las de los cometas de nuestro sistema solar, pero se comporta como un cometa. Por lo tanto, la evidencia apunta abrumadoramente a que este objeto es un cuerpo natural. Es un cometa”, añadió.

Dónde y cuándo fue descubierto el 3I/ATLAS

El cometa interestelar 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema de telescopios automatizados ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Específicamente, el hallazgo se realizó utilizando el telescopio de la estación ATLAS ubicado en Río Hurtado, Chile.

La denominación “3I/ATLAS” significa “Tercer objeto Interestelar” descubierto por el equipo ATLAS tras Oumuamua y 2I/Borísov.

Su importancia radica en que su estudio ofrece a los astrónomos una oportunidad única para analizar material proveniente de otros sistemas estelares, que podrían ser incluso más antiguos que nuestro propio Sol.

