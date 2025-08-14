Los astrónomos monitorean los cielos en búsqueda de cualquier objeto que pueda representar una amenaza para el planeta. Recientemente los ojos fueron puestos en 3I/ATLAS, un cometa interestelar que fue detectado por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) de la NASA, que llegó a nuestro Sistema Solar. Ahora la agencia espacial estadounidense está monitoreando otro objeto espacial del tamaño de una casa que se acerca a nuestro planeta.

Se trata de 2025 PR1, un asteroide de un tamaño estimado de 55 pies, que se aproxima a la Tierra a una velocidad de 17,717 millas por hora. El Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA calcula que su máxima aproximación a la Tierra ocurrirá el sábado cuando se esté a 609,000 millas de nuestro mundo.

Más asteroides nos visitan en agosto

En los próximos días, más rocas espaciales se aproximarán a nuestro vecindario. El 17 de agosto, el asteroide 2025 PM, que aproximadamente mide lo mismo que un avión estará a una distancia de 654,000 millas.

Asimismo, el 20 de agosto, dos asteroides más se aproximarán. El primero es 1997 QK1, que mide 990 pues que pasará a 1,870,000 millas, seguido de 2025 OV4, de 160 pies que estará a 1,800,000 millas de distancia.

El final de la misión cazadora de asteroides NEOWISE

La semana pasada, los ingenieros de la misión NEOWISE de la NASA ordenaron a la nave espacial que apagara su transmisor por última vez concluyendo de esta manera más de una década de su misión de defensa planetaria para buscar asteroides y cometas, incluidos los que pudieran representar una amenaza para la Tierra.

La misión que reemplazará a NEOWISE es NEO Surveyor, cuyo lanzamiento está previsto para 2027 y también será manejada por el JPL de la NASA, entidad que opera estas misiones para la Oficina de Defensa Planetaria de la agencia espacial estadounidense.