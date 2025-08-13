El pico de las Perseidas ya terminó, pero eso no significa que la lluvia de estrellas fugaces más famosa del mundo se despida de inmediato. Esta lluvia de meteoros todavía seguirá alumbrando las noches de la Tierra por algunos días más, aunque irá disminuyendo su actividad paulatinamente hasta desaparecer del firmamento.

¿Qué son las Perseidas?

Las Perseidas, conocidas también como las Lágrimas de San Lorenzo, son la lluvia de meteoros más anticipadas en el calendario astronómico. Y no es para menos: han sido calificadas por la NASA como la “mejor lluvia de estrellas fugaces” debido a la gran cantidad de meteoros que se dejan ver durante las noches y es que pueden llegar a apreciarse 100 bólidos por hora. Además en el hemisferio norte, se disfruta en las cálidas noches de verano, lo que hace que el espectáculo sea más cómodo de observar. Es así que se ha convertido en la favorita tanto por astrónomos profesionales como aficionados.

El paso de un meteoro de la lluvia de estrellas Perseidas fue captado en cámara en Harpoot, Turquía, el 13 de agosto de 2025. (Foto: Ismail Sen/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La Luna de Esturión, competencia de las Perseidas

El pico de las Perseidas este año fue entre el 12 y el 13 de agosto. En ese periodo más meteoros fueron visibles en el firmamento nocturno de la Tierra. Sin embargo, este 2025 las Perseidas tuvieron la competencia de la Luna en su fase gibosa menguante.

Sólo unos días antes -el 9 de agosto- tuvo lugar la Superluna de Esturión. El satélite natural de la Tierra permaneció en fase casi llena durante el apogeo de la lluvia de estrellas, lo que impactó en la visibilidad de las Perseidas en un 75%. Es decir, solo unos 25 meteoros por hora fueron visibles durante su pico. La NASA incluso dio algunos consejos para mejorar las opciones de ver las Perseidas pese a lo brillante de la Luna.

Sin embargo, si todavía quieres ver las Perseidas, la lluvia de meteoros continuará alumbrando las noches de la Tierra. Y si bien no estará en su pico, dejará ver suficiente meteoros.

Un meteoro cruza el cielo durante la temporada de Perseidas este agosto de 2025 en Spruce Knob, West Virginia. (Foto: NASA/Bill Ingalls)

¿Cuándo terminan las Perseidas?

En líneas generales las Perseidas van desde mediados de julio hasta finales de agosto o incluso inicios de septiembre. Las instituciones astronómicas mundiales como Instituto Geográfico Nacional de España, la American Meteor Society y la NASA coinciden que este 2025 las Perseidas están activas oficialmente desde el 17 de julio hasta el 23 de agosto, ya que nuestro planeta continuará atravesando la “nube de polvo” del cometa Swift-Tuttle, origen de la lluvia de estrellas fugaces hasta esa fecha.

Es decir, todavía tienes algunos días para disfrutar del espectáculo que ofrecen las Perseidas. Sobre todo considerando que cada día la Luna se acerca a cuarto menguante (16 de agosto) y el 23 de agosto será Luna Nueva, en donde el satélite de la Tierra se desvanece en la oscuridad.

Lo único que tienes que hacer es alejarte de las luces de las ciudades y mirar al cielo. Si bien el mejor momento para ver las Perseidas es poco antes del amanecer, los meteoros son visibles desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. aproximadamente.