El eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá en A Coruña uno de sus puntos más destacados en España, pero la meteorología será determinante para disfrutar de los poco más de un minuto de totalidad. Mientras AEMET mantiene una previsión favorable para la ciudad, con una probabilidad del 80% al 90% de cielos despejados o poco nubosos, MeteoGalicia sitúa A Coruña entre las zonas cuya visibilidad genera más incertidumbre por la posible entrada de nubosidad baja desde el norte.

La situación, por tanto, no está completamente definida. El eclipse comenzará en A Coruña a las 19:31, alcanzará la totalidad alrededor de las 20:28 y terminará poco después de las 21:21. El Sol estará a baja altura sobre el horizonte, de modo que incluso una capa de nubes relativamente cercana al oeste podría ocultar el momento más esperado. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que A Coruña estará dentro de la franja de totalidad.

¿Se verá el eclipse total en A Coruña?

Sí. A Coruña se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026, por lo que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, desde la ciudad se podrá observar cómo la Luna cubre completamente el disco solar.

El eclipse parcial comenzará aproximadamente a las 19:31. La fase de totalidad arrancará alrededor de las 20:27:35, alcanzará su máximo a las 20:28:13 y finalizará aproximadamente a las 20:28:51.

En total, la fase de totalidad durará cerca de 1 minuto y 16 segundos.

Este será el momento clave del fenómeno: durante ese breve intervalo, el cielo podrá oscurecerse de forma notable y será posible observar la corona solar, siempre que el Sol no quede oculto por las nubes.

El IGN señala que el eclipse se producirá en España durante las últimas horas de la tarde y con el Sol muy próximo al horizonte, una característica especialmente importante para elegir el lugar de observación.

¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el eclipse?

Aquí aparece la principal incógnita.

La AEMET mantiene un escenario favorable para A Coruña. Según la previsión especial citada por el delegado territorial de la agencia en Galicia, Francisco Infante, existe una probabilidad del 80% al 90% de que el cielo esté despejado o poco nuboso durante la tarde del miércoles.

A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/08/2026.- La previsión para A Coruña presenta dos escenarios: AEMET mantiene una probabilidad del 80%-90% de cielos despejados o poco nubosos, mientras MeteoGalicia advierte de una posible entrada de nubosidad baja durante la tarde. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Eso significa que, de acuerdo con este escenario, las condiciones meteorológicas en la ciudad serían buenas para observar el eclipse.

Sin embargo, MeteoGalicia ofrece una lectura más prudente. Su mapa específico para el eclipse se construye a partir de 297 escenarios de 20 modelos meteorológicos y coloca a A Coruña dentro de una zona donde la visibilidad no está completamente garantizada.

El organismo gallego contempla la posibilidad de que nubosidad baja procedente del norte avance durante la tarde y afecte precisamente a las comarcas situadas en el entorno de A Coruña.

Por eso, la respuesta más rigurosa a pocas horas del eclipse es esta: A Coruña tiene posibilidades razonables de disfrutar de la totalidad, pero la nubosidad será el factor decisivo y existe una incertidumbre mayor que la que refleja la previsión general de AEMET.

Previsión para A Coruña

Eclipse solar total en A Coruña ¿Qué espera el 12 de agosto en el clima de A Coruña? Mañana del 12 de agosto Posible nubosidad baja Primeras horas de la tarde Tendencia a cielos más despejados Tarde AEMET mantiene escenario favorable Cerca de las 19:30 Posible entrada de nubosidad desde el norte 20:28 Máximo y totalidad Factor decisivo Nubosidad hacia el oeste y noroeste

AEMET vs. MeteoGalicia: ¿qué dicen sobre las nubes?

Las dos previsiones no son necesariamente incompatibles, pero utilizan modelos y metodologías diferentes y presentan distintos niveles de incertidumbre.

AEMET apunta a una situación favorable en A Coruña y estima una probabilidad de 80%-90% de cielo despejado o poco nuboso.

MeteoGalicia, en cambio, advierte de que el escenario puede cambiar durante la tarde. Su análisis específico del eclipse contempla la llegada de nubosidad baja por el norte y señala a A Coruña entre los municipios donde existe incertidumbre sobre la visibilidad.

El mapa de MeteoGalicia es especialmente útil porque no se limita a una única predicción: combina 20 modelos meteorológicos y 297 escenarios para estimar la posibilidad de observar el eclipse.

En el conjunto de Galicia, el análisis clasifica la mayor parte de los municipios en escenarios favorables, aunque existen zonas más comprometidas en el litoral norte.

Por eso, no conviene interpretar el 80%-90% de AEMET como una garantía de que el eclipse será visible. La totalidad durará apenas 76 segundos y el Sol estará bajo sobre el horizonte. Una nube situada exactamente en la dirección de observación puede ser suficiente para ocultar el fenómeno.

El problema no será solo la lluvia: también las nubes bajas

Para el eclipse de A Coruña, la ausencia de precipitaciones no garantiza una buena observación.

El principal riesgo será la nubosidad baja.

El Sol estará a unos 12 grados sobre el horizonte durante la totalidad, según los datos del IGN. Esto significa que una persona que observe desde una calle rodeada de edificios, árboles o elevaciones tendrá muchas más dificultades que alguien situado frente a un horizonte occidental completamente despejado.

La recomendación, por tanto, es buscar un lugar con visión abierta hacia el oeste, evitando obstáculos que puedan quedar entre el observador y el Sol.

El propio IGN recomienda prestar especial atención al horizonte occidental porque el eclipse ocurrirá cerca de la puesta de Sol.

¿A qué hora será el eclipse total en A Coruña?

Estos son los momentos principales para quienes quieran observarlo desde la ciudad:

Fase Hora aproximada Inicio del eclipse 19:31 Inicio de la totalidad 20:27:35 Máximo 20:28:13 Fin de la totalidad 20:28:51 Fin del eclipse 21:21 aprox. Duración de la totalidad 1 min 16 s

El momento que concentra todo el interés será alrededor de las 20:28, cuando se produzca el máximo del eclipse.

El eclipse solar total en A Coruña comenzará a las 19:31 y alcanzará su máximo a las 20:28:13. La totalidad durará 1 minuto y 16 segundos, por lo que será clave contar con un horizonte despejado hacia el oeste. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Conviene, sin embargo, estar instalado bastante antes. El fenómeno comenzará casi una hora antes de la totalidad y permitirá comprobar cómo evoluciona el cielo y si aparecen nubes en la dirección del Sol.

¿Dónde será mejor ver el eclipse en A Coruña?

La elección del lugar puede ser tan importante como la previsión meteorológica.

El Ayuntamiento de A Coruña recomienda priorizar los barrios y evitar desplazamientos innecesarios, debido a la gran afluencia prevista. Entre los lugares destacados figuran el Monte de San Pedro, las playas y otros espacios abiertos de la ciudad.

El Monte de San Pedro será uno de los puntos más importantes de observación, aunque tendrá restricciones de acceso para vehículos. El Ayuntamiento ha previsto transporte público y accesos peatonales para gestionar la afluencia.

A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/08/2026.- Mapa de los principales puntos de observación del eclipse total en A Coruña y su área metropolitana, con especial atención a los lugares que ofrecen un horizonte despejado hacia el oeste. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

También se han señalado como alternativas el parque de Eirís, el parque de Oza y la zona del Ágora, además de diferentes puntos del litoral.

La recomendación general es sencilla: más que buscar el lugar más famoso, hay que encontrar un punto seguro con horizonte despejado hacia el oeste.

¿Y si las nubes cubren A Coruña?

Esta es una de las cuestiones más importantes para quienes todavía están decidiendo dónde observar el eclipse.

Los datos disponibles sugieren que algunos municipios del área metropolitana podrían presentar condiciones más favorables que la propia ciudad, especialmente si la nubosidad entra desde el litoral.

Entre los lugares señalados por las autoridades y organizaciones locales aparecen Oleiros, Sada, Miño, Bergondo, Cambre, Cerceda, Arteixo y A Laracha, aunque las condiciones meteorológicas deben comprobarse nuevamente antes de desplazarse.

A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/06/2026.- El Sol se situará a solo 12° sobre el horizonte durante la totalidad del eclipse en A Coruña. Por eso, elegir un punto con una vista despejada hacia el oeste será determinante para evitar que edificios, árboles o nubes bajas oculten el fenómeno. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

MeteoGalicia, de hecho, muestra escenarios favorables para algunos municipios del entorno, mientras A Coruña aparece dentro de la zona de mayor incertidumbre.

Eso no significa que haya que abandonar la ciudad automáticamente. Un cambio pequeño en la dirección del viento o en la evolución de la nubosidad puede modificar las condiciones durante la tarde.

Estos son algunos de los puntos de observación del área metropolitana

Oleiros

El municipio ha preparado diferentes espacios próximos al litoral, entre ellos As Trece Rosas, Santa Cristina, Santa Cruz, Canide y Mera.

El Ayuntamiento ha previsto además restricciones de tráfico en algunos de los principales puntos de concentración.

Caión, A Laracha

Caión será uno de los grandes puntos de concentración de espectadores. Su posición frente al Atlántico ofrece un horizonte abierto y el municipio ha preparado un operativo especial ante la llegada de miles de personas.

También se han previsto espacios de observación en el Castro de Montes Claros y el mirador de Santa Marta.

Miño

El Parque das Idades será uno de los centros de observación de la comarca. Allí se han previsto telescopios solares, pantallas y actividades de divulgación.

Bergondo

La playa de Gandarío y el entorno del Monasterio de San Salvador figuran entre los espacios preparados para seguir el eclipse.

Sada

El Ayuntamiento recomienda especialmente las playas urbanas, el paseo marítimo y el puerto deportivo, mientras desaconseja algunos arenales cuya orientación dificulta la visión del horizonte.

¿Conviene salir de A Coruña para ver el eclipse?

No necesariamente.

La previsión de AEMET para A Coruña es suficientemente favorable como para que no sea razonable descartar la ciudad únicamente por miedo a las nubes. El problema es que MeteoGalicia mantiene un escenario de incertidumbre y la totalidad será tan breve que cualquier nube situada en el punto equivocado podría arruinar la observación.

Si alguien decide desplazarse, debería hacerlo con antelación y hacia un lugar con horizonte occidental abierto, evitando improvisar cuando falten pocos minutos para la totalidad.

Además, el IGN recomienda anticipar los desplazamientos y priorizar el transporte público debido a la gran cantidad de personas que se movilizarán durante el eclipse.

¿Cómo observar el eclipse de forma segura?

Aunque durante la totalidad es posible observar el Sol sin protección ocular cuando el disco solar está completamente cubierto, las fases parciales requieren protección adecuada.

Antes y después de la totalidad, nunca se debe mirar directamente al Sol sin gafas de eclipse certificadas.

El IGN recomienda utilizar gafas específicas que cumplan la norma EN ISO 12312-2:2015 y advierte que no son seguros elementos como gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados o filtros caseros.

También es necesario extremar las precauciones con cámaras, prismáticos y telescopios: estos equipos requieren filtros solares apropiados instalados delante del objetivo.

Entonces, ¿se verá el eclipse en A Coruña?

Sí, A Coruña tendrá eclipse solar total y la previsión meteorológica todavía ofrece motivos para el optimismo. AEMET apunta a una probabilidad del 80%-90% de cielos despejados o poco nubosos, pero MeteoGalicia mantiene una mayor incertidumbre debido a la posible entrada de nubosidad baja durante la tarde.

La clave estará en lo que ocurra entre las 19:30 y las 20:30, especialmente hacia el horizonte oeste. Con el Sol a apenas unos 12 grados de altura, no hará falta una tormenta para perder el espectáculo: una capa de nubes bajas en la dirección correcta podría ser suficiente para ocultar la totalidad.

Por eso, para quienes estén en A Coruña el 12 de agosto, la mejor estrategia será llegar con tiempo a un lugar seguro, abierto y con una visión limpia hacia el oeste, tener las gafas homologadas preparadas y comprobar la evolución del cielo durante las horas previas.

El eclipse será visible. La gran pregunta será si las nubes permitirán verlo.