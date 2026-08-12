Valladolid se prepara para uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de la década: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 . La ciudad se encuentra dentro de la franja de totalidad, por lo que la Luna llegará a ocultar por completo el disco solar durante alrededor de minuto y medio. La gran pregunta es inevitable: ¿acompañará el tiempo?

La previsión disponible apunta a una jornada muy calurosa y seca, con una probabilidad de precipitación del 0% para la tarde. Sin embargo, para disfrutar del eclipse no basta con evitar la lluvia: la clave será la nubosidad, especialmente la que pueda aparecer sobre el horizonte oeste, donde el Sol estará muy bajo antes de ponerse.

¿Se verá el eclipse solar total en Valladolid?

Sí. Valladolid será una de las capitales españolas desde las que se podrá observar la fase total del eclipse, el instante en que la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra será prácticamente perfecta. Durante ese breve intervalo, la Luna bloqueará la fotosfera —la capa brillante que normalmente vemos del Sol— y permitirá apreciar fenómenos imposibles de distinguir a simple vista en condiciones normales, como la corona solar.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que la franja de totalidad cruzará la mitad norte de la península Ibérica y pasará por Valladolid. El fenómeno ocurrirá al final de la tarde, con el astro muy cerca del horizonte occidental, una condición que hará especialmente importante elegir bien el lugar de observación.

¿A qué hora ver el eclipse en Valladolid?

La observación exige puntualidad. Aunque la fase parcial se prolongará durante casi dos horas, la totalidad apenas superará el minuto y medio. Por eso, conviene estar instalado, con las gafas homologadas y el horizonte despejado, al menos media hora antes del momento decisivo.

Fase del eclipse Hora aproximada en Valladolid Inicio del eclipse parcial 19:34 horas Inicio de la totalidad 20:29 horas Máximo del eclipse 20:30 horas Fin de la totalidad 20:31 horas Final de la fase parcial 21:22-21:23 horas

Así estará el tiempo en Valladolid el 12 de agosto

La previsión de AEMET dibuja un escenario favorable desde el punto de vista de la precipitación: 0% de probabilidad de lluvia durante el miércoles 12 de agosto . Se esperan temperaturas entre 19 y 38 grados, una humedad relativa que podría oscilar entre el 10% y el 75%, y viento flojo del suroeste por la tarde, alrededor de 5 km/h.

El principal riesgo, por tanto, no sería una tormenta ni la lluvia, sino la presencia de nubosidad media, alta o baja en el sector occidental del cielo. Un cielo cubierto podría impedir la observación; en cambio, algunas nubes altas y dispersas permitirían seguir el avance de la Luna, aunque restarían nitidez a la corona solar durante la totalidad.

La recomendación para quienes vayan a desplazarse es clara: consultar la actualización meteorológica durante la mañana y, sobre todo, vigilar imágenes de satélite y la evolución de las nubes entre las 18:00 y las 20:00 horas. En un eclipse tan bajo, la transparencia atmosférica local puede marcar la diferencia entre presenciar un momento histórico o perderlo tras una nube situada a ras de horizonte.

¿Dónde mirar en Valladolid el eclipse solar total?

No hace falta alejarse necesariamente de Valladolid para ver el eclipse, pero sí encontrar un punto con una panorámica limpia hacia el oeste-noroeste. Los espacios elevados, las zonas abiertas y los miradores sin edificios ni árboles delante ofrecen mejores opciones que calles estrechas o áreas rodeadas de construcciones.

Antes de salir, vale la pena hacer una comprobación sencilla: observar desde el punto elegido dónde se encuentra el Sol una hora antes del eclipse. Si el astro queda oculto tras obstáculos a esa hora, ese lugar no será adecuado para la totalidad. La baja altura solar es el gran condicionante técnico de esta cita astronómica.

Además, el atardecer ofrece una oportunidad singular para fotógrafos: el Sol eclipsado podrá aparecer cerca de la línea del paisaje urbano o rural. Pero cualquier cámara, prismático o telescopio debe utilizar un filtro solar específico colocado delante del objetivo; las gafas de eclipse no sustituyen ese filtro óptico.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

La seguridad visual no admite improvisaciones. Durante toda la fase parcial es obligatorio utilizar gafas de observación solar certificadas conforme a la norma ISO 12312-2 y con marcado CE. Las gafas de sol convencionales, los cristales ahumados, las radiografías, los filtros caseros y mirar la imagen en la pantalla de un móvil no protegen los ojos.

Solo durante la totalidad, cuando el disco solar brillante esté cubierto completamente por la Luna, es posible retirar las gafas durante esos escasos segundos. En cuanto reaparezca el primer punto de luz solar —el conocido “anillo de diamante”— hay que volver a colocárselas de inmediato.

Valladolid tiene ante sí una ventana irrepetible: tiempo seco previsto, una totalidad visible y un atardecer que puede regalar imágenes memorables. El consejo final es sencillo: mira al oeste, llega con anticipación y no dejes que una mala elección del horizonte te robe el eclipse.