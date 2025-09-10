Durante décadas, los astrónomos han buscado indicios de vida en el espacio. Uno de los planetas en donde más se han concentrado las investigaciones es Marte, el enigmático planeta rojo que ha cautivado la imaginación de los seres humanos desde que se supo de su existencia. Ahora la NASA ha anunciado el descubrimiento de “la señal más clara de vida antigua en Marte” gracias a uno de sus vehículos de exploración marciana.

La agencia espacial estadounidense explicó que uno de los róver de la NASA halló posibles indicios de vida pasada en Marte en una muestra de roca recolectada. “Este hallazgo de nuestro increíble róver Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte”, sostuvo Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

El rover Perseverance de la NASA tomó su selfi, compuesto por 62 imágenes individuales, el 23 de julio de 2024. Una roca apodada "Cheyava Falls", cuyas características podrían indicar si el Planeta Rojo albergó hace mucho tiempo vida microscópica, se encuentra a la izquierda del rover, cerca del centro de la imagen. (Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

La doctora explicó que “es una especie de señal residual”. “No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que existía hace millones de años, nada que esté presente allí”, remarcó.

Sapphire Canyon: signos de vida microbiana

La muestra ha sido llamada “Sapphire Canyon” y se recolectó en julio de 2024 en una roca llamada Cheyava Falls, en un conjunto de afloramientos rocosos en los bordes del valle de Neretva. Este hallazgo fue publicado en la revista Nature.

Cómo se vería el valle de Neretva, Marte, hace miles de millones de años, según la NASA. (Foto: NASA)

“Hace un año encontramos lo que creemos que son signos de vida microbiana en la superficie de Marte”, declaró Sean Duffy, administrador en funciones de la NASA. “Lo pusimos en manos de nuestros científicos para analizarlos y preguntarles si creían que estos eran signos de antigua vida en Marte. Tras una revisión, nos han dicho que no pueden encontrar otra explicación, con lo que sería la señal más clara de vida que nunca ante hemos encontrado en Marte”, agregó el funcionario en rueda de prensa.

Cómo se ve el valle de Neretva, en Marte, en la actualidad. (Foto: NASA)

