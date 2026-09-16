La cita del día de Eleanor Roosevelt invita a no permitir que una negativa determine nuestras posibilidades cuando proviene de alguien que, en realidad, no tiene la autoridad para conceder aquello que buscamos. La escritora y ex primera dama de los Estados Unidos dejó numerosas frases sobre la vida, la fortaleza, los sueños y la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones. Entre ellas destaca una reflexión que, pese a su brevedad, plantea una pregunta importante: ¿cuántas veces abandonamos un objetivo simplemente porque alguien nos dijo que no?

Cita del día de Eleanor Roosevelt: ¿qué significa la frase?

Eleanor Roosevelt dejó una cita del día que cuestiona cuánto poder damos a las opiniones de otras personas. | Crédito: Mag

La frase “Nunca permitas que te diga que no una persona que no tiene el poder de decir que sí” puede interpretarse como una invitación a identificar quién tiene realmente la capacidad de tomar una decisión. Un rechazo no necesariamente significa que una oportunidad esté cerrada, especialmente cuando la persona que lo expresa no es quien puede aprobar, autorizar o conceder aquello que se está solicitando.

La reflexión también puede trasladarse a situaciones cotidianas. En el trabajo, los estudios o cualquier proyecto personal, es posible encontrarse con personas que cuestionan una idea o anticipan que algo no funcionará. Sin embargo, escuchar esa opinión no significa necesariamente que debamos renunciar al objetivo.

El mensaje de Roosevelt pone el foco en la importancia de distinguir entre una opinión y una decisión. Antes de aceptar un “no” como definitivo, la frase propone preguntarse si realmente procede de alguien que tiene la capacidad de convertirlo en una respuesta final.

El significado de la frase de Eleanor Roosevelt

La reflexión puede entenderse también como una defensa de la perseverancia. No se trata de ignorar cualquier negativa, sino de reconocer cuándo una respuesta representa una decisión definitiva y cuándo simplemente corresponde a la opinión de alguien que no tiene la autoridad necesaria.

En ese sentido, la cita plantea una idea sencilla: no todas las puertas se cierran con el primer “no”. Algunas pueden requerir insistencia, una nueva conversación o acudir directamente a la persona que sí tiene la capacidad de decidir.

Eleanor Roosevelt fue una figura pública estadounidense conocida por su participación en asuntos sociales y políticos, además de su producción escrita. A lo largo de su vida dejó numerosas reflexiones que continúan siendo compartidas por su mensaje sobre la autonomía, la confianza y la superación personal.

Esta cita del día de Eleanor Roosevelt propone reconocer quién tiene realmente la capacidad de tomar una decisión. | Crédito: National Archives and Records Administration

Más frases de Eleanor Roosevelt

Además de la cita del día, estas son otras frases atribuidas a Eleanor Roosevelt:

“Las grandes mentes discuten ideas; las mentes promedio discuten eventos; las mentes pequeñas discuten sobre personas”.

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”.

“Una mujer es como una bolsita de té: no puedes saber lo fuerte que es hasta que la pones en agua caliente”.

“Con el nuevo día llegan nuevas fuerzas y nuevos pensamientos”.

“Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer”.

“Haz lo que te dicte tu corazón, porque de todas formas te criticarán. Hagas lo que hagas, te criticarán”.