El precio del dólar en Colombia alcanzó el nivel más alto en más de una semana este lunes 01 de septiembre de 2025, con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $4,044.51 pesos colombianos por cada dólar estadounidense (Cuatro Mil Cuarenta y Cuatro Pesos con Cincuenta y Un Centavos). Frente al día anterior, registró una ligera alza y, comparado con el día anterior, subió 27.07 pesos, lo que representa un aumento del 0.67%. En las casas de cambio, el valor promedio para quienes buscan comprar o vender divisas se mantuvo alrededor de los $3,930.

La TRM vigente refleja un comportamiento mixto en el mercado cambiario. Frente al mismo día del año anterior, el dólar bajó en 0.32% (unos $13.08), mientras que en comparación con el mes pasado se observa una reducción del 2.26% (equivalente a $93.04). Estos movimientos muestran la volatilidad de la divisa y su efecto en los precios de bienes y servicios, así como en las decisiones financieras de hogares y empresas.

La cotización diaria del dólar sigue siendo un factor clave para la economía colombiana. Un aumento puede encarecer los productos importados y presionar la inflación, mientras que una disminución resulta favorable para quienes dependen de las importaciones o planean viajes internacionales. Por ello, mantenerse informado sobre el precio del dólar hoy en Colombia es fundamental para tomar decisiones acertadas en materia de consumo, inversión y ahorro.

¿Qué es la TRM en Colombia y por qué es importante?

La TRM es la Tasa Representativa del Mercado en Colombia y es el valor promedio del dólar estadounidense en pesos colombianos. Esta TRM es calculada por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien calcula y publica diariamente este valor, generalmente al final del día hábil anterior y rige por todo el día siguiente.

Su importancia es para todos aquellos que importan y exportan en Colombia, así como también para las inversiones extranjeras, para personas o empresas que cuentan con deudas en dólares, para precios de productos importados, para el turismo y para el presupuesto nacional en Colombia.

Cabe señalar que en Colombia es importante el valor del dólar TRM (Tasa Representativa del Mercado), fundamental para la economía del país, puesto que sirve como referencia oficial para las transacciones comerciales y financieras que involucran divisas extranjeras.

¿Cómo saber cuánto vale la TRM en Colombia?

Un ejemplo bastante práctico es el siguiente: si la TRM del día es de $5.000 COP/USD, significa que por cada dólar, vas a necesitar 4 mil pesos colombianos. Si mañana sube a $5.200, importar un producto de 100 dólares costará 520 mil pesos colombianos en lugar de 500 mil.

¿Cuál ha sido la evolución del dólar TRM en Colombia el último mes?

En el pasado mes de julio, la TRM inició en 4 069,67 COP/USD y cerró el 28 de julio en 4 110,48 COP/USD, lo que indica que ha aumentado un 1.0% de variación mensual, un alza bastante moderada según los expertos.

En promedio su valor mensual fue de 4 027,19 COP/USD y su valor más bajo se registró en 3 974,37 COP/USD, que fue el pasado 4 de julio.

Los valores de este TRM indican que julio ha sido un mes bastante estable para el dólar frente al peso colombiano, con movimientos casi mínimos en esta moneda.

¿Quién gana cuando sube el dólar?

Exportadores colombianos: ganan las empresas que venden productos al extranjero, especialmente en industrias como el café, flores o petróleo, que reciben sus pagos en dólares.

Sector petrolero y minero: pues suelen cotizar sus productos en dólares y sus ingresos en pesos aumentan cuando sube el dólar.

Familias que reciben remesas: las remesas que se envían en dólares desde el extranjero valen más en pesos.

Industria turística nacional: ya que sus dólares rinden más al cambiarlos en pesos.

Gobierno (sector público): obtiene más recursos por impuestos sobre exportaciones.

¿Quién gana cuando baja el dólar?

Importadores y comerciantes: empresas y personas que compran productos o insumos en el exterior ven reducidos sus costos, pues necesitan menos pesos colombianos para adquirir la misma cantidad de dólares.

Consumidores en general: productos importados como tecnología, ropa, automóviles y alimentos tienden a bajar de precio.

Empresas con deudas en dólares: el monto a pagar disminuye.

Colombianos que viajan al exterior: les resulta más barato adquirir dólares para pagar gastos de viaje, estudios o inversiones en otros países.