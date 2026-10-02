Conozca el precio del dólar en Colombia hoy, viernes 2 de octubre de 2026. Revise la TRM oficial, conversión de USD a COP, variación diaria y valores de compra y venta en casas de cambio. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Conozca el precio del dólar en Colombia hoy, viernes 2 de octubre de 2026. Revise la TRM oficial, conversión de USD a COP, variación diaria y valores de compra y venta en casas de cambio. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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La cotización oficial del dólar en Colombia para este viernes 2 de octubre de 2026 se ubica en $3.307,73 por cada dólar estadounidense, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM). El indicador disminuyó $5,11 frente a la jornada anterior, equivalente a una caída diaria de 0,15%.

La TRM sirve como referencia para operaciones financieras, contables, tributarias y comerciales, pero no es necesariamente el mismo valor que recibirá una persona al vender dólares o que pagará al comprarlos en un banco, aeropuerto o casa de cambio.

TRM del dólar hoy, 2 de octubre, en Colombia

La TRM vigente hoy es de $3.307,73 por dólar. Este dato expresa cuántos pesos colombianos se requieren, como referencia oficial, para adquirir un dólar de Estados Unidos.

IndicadorValor para hoy, viernes 2 de octubre de 2026
TRM oficial$3.307,73 COP por USD 1
Variación frente al jueves 1 de octubre-$5,11
Variación porcentual diaria-0,15%
TRM del día anterior$3.312,84
Equivalencia de USD 10$33.077,30 COP
Equivalencia de USD 50$165.386,50 COP
Equivalencia de USD 100$330.773 COP
Entidad certificadoraSuperintendencia Financiera de Colombia

La baja del dólar significa que, respecto al día anterior, se necesitan menos pesos colombianos para alcanzar la equivalencia de USD 1. Para una empresa que debe pagar una obligación en dólares, por ejemplo, una TRM inferior puede reducir el costo en pesos de ese pago; para un exportador que recibe dólares, en cambio, puede representar menos pesos por los ingresos que convierta a moneda local.

Precio de compra y venta del dólar

La TRM no es una tarifa obligatoria de compra y venta al público. Es un indicador oficial calculado a partir de operaciones del mercado cambiario entre intermediarios autorizados. Por eso, las entidades financieras y casas de cambio pueden publicar precios distintos para comprar o vender dólares.

En términos simples:

  • El precio de compra es el valor en pesos que una entidad entrega cuando el cliente vende sus dólares.
  • El precio de venta es el valor en pesos que el cliente paga cuando compra dólares.
  • La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como margen o spread cambiario y remunera costos operativos, riesgos y condiciones de mercado.

Para este viernes, los valores divulgados por casas de cambio muestran diferencias relevantes entre ciudades y establecimientos. . Estos precios pueden cambiar durante el día, por lo que conviene confirmar la cotización antes de concretar la transacción.

Antes de cambiar dinero, el usuario debe comparar al menos tres variables: la tasa efectiva ofrecida, las comisiones explícitas y el monto neto que recibirá. Una cotización aparentemente atractiva puede dejar de serlo si incluye una comisión fija elevada, especialmente en operaciones pequeñas.

Qué es la TRM y por qué importa

La , bajo las reglas establecidas para su cálculo. La Superintendencia Financiera de Colombia la calcula, certifica y divulga diariamente, con base en la información y metodología aplicables.

El . La tasa se certifica tomando como base las operaciones registradas durante el día hábil anterior.

En la práctica, la TRM tiene impacto en varios frentes:

  • Liquidación de obligaciones, contratos y facturas pactadas en dólares.
  • Valoración de inversiones, deudas externas y operaciones contables.
  • Compras en plataformas internacionales, viajes y remesas.
  • Costos de productos importados y competitividad de exportaciones.
  • Seguimiento de la coyuntura económica y financiera del país.

Quienes necesiten realizar una operación concreta deben tomar la TRM de $3.307,73 como punto de referencia y verificar la tasa final del proveedor elegido. La diferencia entre la tasa oficial y el precio aplicado al consumidor puede ser considerable, sobre todo en efectivo, aeropuertos, transferencias urgentes o pagos con tarjeta en el exterior.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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