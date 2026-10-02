La cotización oficial del dólar en Colombia para este viernes 2 de octubre de 2026 se ubica en $3.307,73 por cada dólar estadounidense , según la Tasa Representativa del Mercado (TRM). El indicador disminuyó $5,11 frente a la jornada anterior, equivalente a una caída diaria de 0,15%.

La TRM sirve como referencia para operaciones financieras, contables, tributarias y comerciales, pero no es necesariamente el mismo valor que recibirá una persona al vender dólares o que pagará al comprarlos en un banco, aeropuerto o casa de cambio.

TRM del dólar hoy, 2 de octubre, en Colombia

La TRM vigente hoy es de $3.307,73 por dólar. Este dato expresa cuántos pesos colombianos se requieren, como referencia oficial, para adquirir un dólar de Estados Unidos.

Indicador Valor para hoy, viernes 2 de octubre de 2026 TRM oficial $3.307,73 COP por USD 1 Variación frente al jueves 1 de octubre -$5,11 Variación porcentual diaria -0,15% TRM del día anterior $3.312,84 Equivalencia de USD 10 $33.077,30 COP Equivalencia de USD 50 $165.386,50 COP Equivalencia de USD 100 $330.773 COP Entidad certificadora Superintendencia Financiera de Colombia

La baja del dólar significa que, respecto al día anterior, se necesitan menos pesos colombianos para alcanzar la equivalencia de USD 1. Para una empresa que debe pagar una obligación en dólares, por ejemplo, una TRM inferior puede reducir el costo en pesos de ese pago; para un exportador que recibe dólares, en cambio, puede representar menos pesos por los ingresos que convierta a moneda local.

Precio de compra y venta del dólar

La TRM no es una tarifa obligatoria de compra y venta al público. Es un indicador oficial calculado a partir de operaciones del mercado cambiario entre intermediarios autorizados. Por eso, las entidades financieras y casas de cambio pueden publicar precios distintos para comprar o vender dólares.

En términos simples:

El precio de compra es el valor en pesos que una entidad entrega cuando el cliente vende sus dólares.

es el valor en pesos que una entidad entrega cuando el cliente vende sus dólares. El precio de venta es el valor en pesos que el cliente paga cuando compra dólares.

es el valor en pesos que el cliente paga cuando compra dólares. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como margen o spread cambiario y remunera costos operativos, riesgos y condiciones de mercado.

Para este viernes, los valores divulgados por casas de cambio muestran diferencias relevantes entre ciudades y establecimientos. En Cartagena se reporta una referencia de compra de $3.750 y venta de $3.980, mientras que en Pereira se registra compra de $3.730 y venta de $3.800. Estos precios pueden cambiar durante el día, por lo que conviene confirmar la cotización antes de concretar la transacción.

Antes de cambiar dinero, el usuario debe comparar al menos tres variables: la tasa efectiva ofrecida, las comisiones explícitas y el monto neto que recibirá. Una cotización aparentemente atractiva puede dejar de serlo si incluye una comisión fija elevada, especialmente en operaciones pequeñas.

Qué es la TRM y por qué importa

La Tasa Representativa del Mercado es el promedio ponderado por monto de operaciones de compra y venta de dólares contra pesos colombianos realizadas por intermediarios del mercado cambiario, bajo las reglas establecidas para su cálculo. La Superintendencia Financiera de Colombia la calcula, certifica y divulga diariamente, con base en la información y metodología aplicables.

El Banco de la República explica que la TRM corresponde a la cantidad de pesos colombianos por un dólar estadounidense y que se forma con operaciones entre intermediarios financieros del mercado cambiario. La tasa se certifica tomando como base las operaciones registradas durante el día hábil anterior.

En la práctica, la TRM tiene impacto en varios frentes:

Liquidación de obligaciones, contratos y facturas pactadas en dólares.

Valoración de inversiones, deudas externas y operaciones contables.

Compras en plataformas internacionales, viajes y remesas.

Costos de productos importados y competitividad de exportaciones.

Seguimiento de la coyuntura económica y financiera del país.

Quienes necesiten realizar una operación concreta deben tomar la TRM de $3.307,73 como punto de referencia y verificar la tasa final del proveedor elegido. La diferencia entre la tasa oficial y el precio aplicado al consumidor puede ser considerable, sobre todo en efectivo, aeropuertos, transferencias urgentes o pagos con tarjeta en el exterior.