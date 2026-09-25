El precio del dólar en Colombia para hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, es de $3.329,61 pesos colombianos por cada dólar estadounidense (USD) , según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente. La referencia subió $65,22 frente a la TRM del jueves 24 de septiembre, equivalente a una variación diaria de 2,00%.

La TRM sirve como referencia para pagos internacionales, compras en comercios del exterior, transferencias, operaciones de importación y cálculos financieros. Sin embargo, no garantiza el valor final que recibirá o pagará una persona: bancos, casas de cambio y plataformas digitales aplican sus propias tasas de compra y venta, además de posibles comisiones.

TRM del dólar hoy, 25 de septiembre, en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador que expresa cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un dólar estadounidense. Para este viernes 25 de septiembre, la TRM se ubica en $3.329,61 por US$1 .

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) calcula y certifica esta tasa diariamente a partir de las operaciones del mercado cambiario registradas por los intermediarios autorizados. Es importante aclarar que la TRM es una referencia oficial, no una tasa obligatoria para cada transacción de divisas.

En Colombia funciona un esquema de tipo de cambio flexible: el precio final del dólar puede variar entre entidades y se acuerda libremente entre las partes. Por eso, una persona que vende dólares no suele recibir exactamente $3.329,61 por cada unidad, mientras que quien compra dólares normalmente debe pagar una tasa superior a la TRM.

Indicador Valor para hoy Información útil TRM oficial vigente $3.329,61 COP Valor de referencia por US$1 Variación frente al 24 de septiembre +$65,22 COP Alza diaria de 2,00% TRM del 24 de septiembre $3.264,39 COP Referencia del día anterior Compra en casas de cambio* $3.134 COP Valor promedio que reciben quienes venden dólares Venta en casas de cambio* $3.235 COP Valor promedio que pagan quienes compran dólares Diferencia compra/venta* $101 COP Margen referencial entre ambas puntas

*Valores promedio referenciales publicados para casas de cambio; pueden cambiar según la ciudad, monto, disponibilidad de efectivo y entidad.

Conversión de dólares a pesos colombianos

Con la TRM de $3.329,61, estas son conversiones referenciales de dólares a pesos colombianos . Los cálculos no incluyen comisiones ni la diferencia entre las tasas de compra y venta que maneje el proveedor elegido.

Monto en dólares Equivalente con TRM US$1 $3.329,61 COP US$10 $33.296,10 COP US$20 $66.592,20 COP US$50 $166.480,50 COP US$100 $332.961 COP US$500 $1.664.805 COP US$1.000 $3.329.610 COP

Precio de compra y venta en bancos

No existe un precio único de compra y venta del dólar para todos los bancos colombianos. Cada entidad financiera, casa de cambio o plataforma de remesas fija su cotización según variables como la liquidez disponible, el canal de atención, el monto de la operación, el tipo de cliente y las condiciones del mercado.

La diferencia entre la tasa de compra y la de venta se conoce como spread cambiario. Es el margen con el que opera la entidad. En términos sencillos:

La tasa de compra es la que recibe el usuario cuando entrega dólares y obtiene pesos colombianos.

es la que recibe el usuario cuando entrega dólares y obtiene pesos colombianos. La tasa de venta es la que paga el usuario cuando adquiere dólares con pesos colombianos.

es la que paga el usuario cuando adquiere dólares con pesos colombianos. La TRM funciona como una guía, pero no reemplaza la cotización que el banco confirme al momento de hacer la operación.

Las compras en línea, pagos con tarjeta y retiros internacionales pueden incorporar una tasa propia y costos por conversión o servicio.

Como referencia del mercado, las casas de cambio reportan un precio promedio de compra de $3.134 y venta de $3.235 por dólar. Estas cifras no deben interpretarse como tarifas oficiales de una entidad bancaria específica.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares, conviene revisar la cotización vigente directamente en el canal oficial del banco, casa de cambio o plataforma que realizará la operación. Una diferencia aparentemente pequeña por dólar puede tener un impacto relevante en transacciones de US$500, US$1.000 o montos superiores.

También es recomendable comparar el valor neto, no solo la tasa anunciada. Verifique si la entidad cobra comisión fija, costos por envío, cargos por retiro, impuestos aplicables o recargos por pagos con tarjeta. Si la operación es en efectivo, confirme los requisitos de identificación y asegúrese de utilizar establecimientos autorizados que entreguen comprobante.

La Superintendencia Financiera vigila a las entidades que integran el sistema financiero colombiano y certifica la TRM como referencia diaria. Para decisiones de mayor valor, pagos al exterior o transferencias internacionales, la mejor práctica es contrastar la TRM con la tasa final ofrecida por la entidad antes de confirmar la operación.