La FIFA abrió oficialmente las inscripciones para el Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que reunirá a unas 65.000 personas en el que será el mayor programa de voluntariado en la historia de la organización. Con un formato ampliado a 48 selecciones y actividades en 16 ciudades sede de Canadá, Estados Unidos y México, este Mundial promete ser el más grande de todos los tiempos.

Los voluntarios serán el corazón del torneo, apoyando en 23 áreas funcionales que incluyen estadios, centros de entrenamiento, aeropuertos, hoteles y otros espacios clave.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lo resumió así: “Los voluntarios son el corazón, el alma y la alegría de los torneos de la FIFA. Tienen la oportunidad de mostrar con orgullo su ciudad, vivir el torneo desde adentro y crear recuerdos para toda la vida”.

Se espera la participación de unas 65.000 personas en 16 ciudades sede. | Crédito: FIFA

Requisitos para ser voluntario en el Mundial 2026

No se necesita experiencia previa para participar, pero sí cumplir con estos criterios:

Edad mínima : Tener al menos 18 años al momento de enviar la solicitud.

: Tener al menos 18 años al momento de enviar la solicitud. Disponibilidad : Participar en hasta 8 turnos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

: Participar en hasta entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Autorización legal : Cumplir con los requisitos migratorios del país anfitrión.

: Cumplir con los requisitos migratorios del país anfitrión. Idiomas : Buen dominio del inglés. En México, se valorará especialmente el español. Otros idiomas serán una ventaja.

: Buen dominio del inglés. En México, se valorará especialmente el español. Otros idiomas serán una ventaja. Capacitación : Asistir a los Volunteer Team Tryouts y completar la formación previa.

: Asistir a los y completar la formación previa. Antecedentes: Pasar la verificación de antecedentes.

No se requiere experiencia previa, pero sí cumplir requisitos como idioma y disponibilidad. | Crédito: FIFA

Fechas clave y proceso de inscripción

Si quieres unirte, este es el recorrido que seguirás como voluntario:

Solicitudes (agosto a septiembre de 2025)

Completa el formulario y la evaluación en línea en fifaworldcup.com/voluntarios.

Solo podrás seleccionar una ciudad sede.

Volunteer Team Tryouts (octubre 2025 a enero 2026)

Asiste a las pruebas, conoce a otros aspirantes y demuestra tu entusiasmo.

Asignación de roles (diciembre 2025 a marzo 2026)

Si eres seleccionado, recibirás tu propuesta de rol y pasarás la verificación de antecedentes.

Capacitación (marzo a junio de 2026)

Participa en el entrenamiento para desempeñar tus funciones durante el torneo.

Periodo del torneo (11 de junio al 19 de julio de 2026)

Vive la experiencia desde adentro en el Mundial más grande de la historia.

Las solicitudes ya están disponibles en fifaworldcup.com/voluntarios. | Crédito: FIFA

Ventajas de ser voluntario

Uniforme exclusivo del programa.

del programa. Artículos conmemorativos de reconocimiento.

de reconocimiento. Alimentos y bebidas durante los turnos.

durante los turnos. Certificado oficial por tu participación.

por tu participación. Experiencia única y amistades internacionales.

y amistades internacionales. Oportunidades de aprendizaje y desarrollo de habilidades.

Cómo inscribirse paso a paso

Ingresa a fifaworldcup.com/voluntarios. Lee los requisitos y elige tu ciudad sede. Completa el formulario y la evaluación en línea. Espera la invitación para los Volunteer Team Tryouts. Si eres seleccionado, acepta tu rol, pasa la verificación de antecedentes y asiste a la capacitación. Prepárate para vivir el Mundial 2026 desde la primera fila.

Ser voluntario en la Copa Mundial FIFA 2026 no solo es una oportunidad de vivir la emoción del torneo desde adentro, sino también de ser parte de un momento histórico que unirá a millones de personas en Norteamérica.

