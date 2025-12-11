Una tradición que data desde finales del siglo XIX y que se hace con más fervor cada 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. El Rosario Guadalupano es una de las tantas formas de expresar agradecimiento a la patrona de México y pedirle ese milagro que tanto se anhela. Para que este 2025 le transmitas tu deseo de una manera más especial, te explico cómo se reza el rosario de la Virgen de Guadalupe.

El Santo Rosario es una oración tradicional de índole católico, en el que se conmemoran los misterios de la vida de la Guadalupana y Jesucristo.

En 1895, el monseñor Antonio Plancarte y Labastida pidió la coronación pontificia de la sagrada imagen de la Virgen y logró la creación de los 46 rosarios en su honor, en representación del número de cada una de las estrellas del manto que la cubre.

¿Cómo rezar el rosario de la Virgen de Guadalupe?

Los rosarios a la Virgen de Guadalupe son rezados desde el 28 de octubre hasta el 12 de diciembre, día dedicado a la virgen. Generalmente, estos rezos son hechos en familia o en una iglesia de la comunidad. Es necesario mencionar el misterio del rosario a meditar, el cual varía cada día de acuerdo con la Biblia.

Tras esto hay que meditar en silencio para luego realizar el Padre Nuestro y diez Ave Marías, para terminar con una jaculatoria, es decir, una breve oración o invocación, en el sentido de lanzar una plegaria.

Pero para aquellas personas que no saben hacerlo o será la primera vez, ésta es la forma correcta según explican desde Oraciones a la Virgen de Guadalupe:

1. Se comienza con la señal de la Santa Cruz: “Por la señal de la Santa Cruz, De nuestros enemigos, Líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén.”

2. Se reza un Credo: “Creo, en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso; desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo; la Santa Iglesia Católica; la Comunión de los Santos; el perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén.”

3. Un Padre Nuestro: “Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.”

4. Tres Ave Marías: “Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la ahora de nuestra muerte. Amén.”

Primer Misterio:

La Virgen de Guadalupe trae un mensaje de paz a su pueblo:

“Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que soy yo la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive; del Creador, en quien está todo; y es Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy su piadosa Madre”.

[Pedir a la Virgen María por todos aquellos que no la conocen y no la valoran como su Madre]

Se rezan Padre Nuestro y Ave María (10 veces) + un Gloria

Se reza la oración a la Virgen de Fátima:

“Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las mas necesitadas de tu misericordia”.

Segundo Misterio:

Juan Diego comparte a la Virgen su humildad y su; pequeñez a los ojos de los hombres:

“Te ruego encarecidamente, Señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda.”

[Pedir a la Virgen que nos ayude a darnos cuenta del valor de la humildad y la sencillez de corazón]

Se rezan Padre Nuestro y Ave María (10 veces) + un Gloria y oración a la Virgen de Fátima.

Tercer Misterio:

María de Guadalupe escogió a Juan Diego por su sencillez y no por su sabiduría:

“Oye hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y con tu mediación, que se haga mi voluntad”.

[Pedir a la Virgen que nos ayude a saber transmitir la palabra de Cristo a los demás]

Se rezan Padre Nuestro y Ave María (10 veces) + un Gloria y oración a la Virgen de Fátima

Cuarto Misterio:

La Virgen María cura a Juan Bernardino como signo de que quiere salud y felicidad para su pueblo:

“Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige; no se turbe tu corazón; no temas a esa enfermedad ni alguna otra angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Está seguro de que ya sanó”.

[Pedir a la Virgen que, como Juan Diego, sepamos acompañar en la enfermedad, la angustia y el dolor a los que están cerca de nosotros]

Se rezan Padre Nuestro y Ave María (10 veces) + un Gloria y oración a la Virgen de Fátima.

Quinto Misterio:

María nos deja su imagen para recordarnos su ternura, su amor y su constante protección:

Juan Diego trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar; las que, así como las vio, cogió con sus manos y otra vez se las echó en el regazo diciendo: “Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo, le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza.”

[Pedir a la Virgen que, como Ella, sepamos escuchar y ayudar a nuestros hermanos]

Se rezan Padre Nuestro y Ave María (10 veces) + un Gloria y oración a la Virgen de Fátima

Luego se reza el Salve

Dios te Salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te Salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.

¡Oh Clemente!, ¡Oh Piadosa!, ¡Oh Dulce siempre Virgen María!

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Continúa oración a la virgencita de Guadalupe

“Préstame Madre tus ojos, para con ellos poder mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar.

Préstame Madre tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar.

Préstame Madre tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y santidad.

Préstame Madre tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más.

Préstame Madre tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al Cielo he de llegar.

Préstame Madre a tu Hijo, para poder yo amar. Si tu me das a Jesús, qué más puedo yo desear y ésta será mi dicha por toda la eternidad. Amén.”

Despedida del santo rosario

“En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén.”

“Canto final a la virgencita de Guadalupe “La Guadalupana”

Desde el Cielo, una hermosa mañana (bis) La Guadalupana (tres veces) bajó al Tepeyac.

Suplicante juntaba sus manos (bis) y eran mexicanos (tres veces) su porte y su faz.

Su llegada llenó de alegría (bis) De luz y armonía (tres veces) el Anáhuac.

Junto al monte pasaba Juan Diego (bis) Y acercó sé luego (tres veces) al oír cantar.

A Juan Diego la Virgen le dijo (bis) este cerro elijo (tres veces) para hacer mi altar.

Y en la tilma entre rosas pintada (bis) Su imagen amada (tres veces) se dignó dejar.

Desde entonces para el mexicano (bis) Ser guadalupano (tres veces) es algo esencial.

En sus penas se postra de hinojos (bis) Y eleva sus ojos (tres veces) hacia el Tepeyac.”

Recuerda que rezar este milagroso rosario a la virgen de Guadalupe, te traerá bendiciones en tu hogar, familia, amor y trabajo.

Rezar el rosario con la Virgen de Guadalupe es una tradición en la religión católica. (Foto: Pedro Pardo / AFP)

Estas son las letanías a la Virgen de Guadalupe

Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad.

Cristo, óyenos.

Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros.

Dios, Hijo, Redentor del mundo,

Dios, Espíritu Santo.

Santísima Trinidad, un solo Dios.

Santa María, ruega por nosotros.

Santa Madre de Dios.

Santa Virgen de las Vírgenes.

Madre de Cristo.

Madre de la Iglesia.

Madre de la misericordia.

Madre de la divina gracia.

Madre de la esperanza.

Madre purísima.

Madre castísima.

Madre siempre virgen.

Madre inmaculada.

Madre amable.

Madre admirable.

Madre del buen consejo.

Madre del Creador.

Madre del Salvador.

Virgen prudentísima.

Virgen digna de veneración.

Virgen digna de alabanza.

Virgen poderosa.

Virgen clemente.

Virgen fiel.

Espejo de justicia.

Trono de la sabiduría.

Causa de nuestra alegría.

Vaso espiritual.

Vaso digno de honor.

Vaso de insigne devoción.

Rosa mística.

Torre de David.

Torre de marfil.

Casa de oro.

Arca de la Alianza.

Puerta del cielo.

Estrella de la mañana.

Salud de los enfermos,

Refugio de los pecadores.

Consuelo de los migrantes.

Consoladora de los afligidos.

Auxilio de los cristianos.

Reina de los Ángeles.

Reina de los Patriarcas.

Reina de los Profetas.

Reina de los Apóstoles

Reina de los Mártires.

Reina de los Confesores.

Reina de las Vírgenes.

Reina de todos los Santos.

Reina concebida sin pecado original.

Reina asunta a los Cielos.

Reina del Santísimo Rosario.

Reina de la familia.

Reina de la paz.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

El Santo Rosario es una oración tradicional de índole católico, en el que se conmemoran los misterios de la vida de la Guadalupana y Jesucristo. (Foto: EFE)

¿Cómo son los misterios del Santo Rosario?

La intención al rezar el Rosario, es hacerlo según los misterios correspondientes del día, y cada misterio tiene su nombre, ellos son misterios gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos, se realizan de la siguiente manera:

Gozosos: lunes, jueves, días de Adviento y Navidad. Hablan del anuncio del ángel a la virgencita, la visita de Maria a su prima Isabel, la presentación de Jesús en el templo, la Navidad, Jesús periodo y encontrado en el templo.

Dolorosos: Martes y viernes y en tiempos de Cuaresma. Se reza la oración de Jesús en el huerto de Getsemani, la flagelación de Jesús, la coronación de espinas, Jesús llevando la Cruz a cuestas, crucifixión y muerte de Jesús.

Luminosos: los jueves y se reza el bautizo de Jesús en el río Jordán, la autorregulación de Jesús en las bodas de Caná, el anuncio del Reino de Dios, la transfiguración de Jesús y la institución de la Eucaristía.

Gloriosos: domingos y miércoles, tiempo de pascua, se reza la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús la venida del espíritu Santo sobre Maria y los apóstoles, la Asunción de Maria y la coronación de la Virgen.

Oraciones para dar gracias a la Virgen de Guadalupe

1. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. ¡A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María! yo te ofrezco en este día: alma, vida y corazón; ¡mirame con compasión, no me dejes madre mia sin tu santa bendición! Amén.

2. ¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad, guardame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. Amén.

¿Cuál es el origen del nombre de la Virgen de Guadalupe?

Aún no es claro el origen del nombre Guadalupe, según el catolicismo provendría del término náhuatl “coatlaxopeuh”, que se pronuncia “quatlasupe”, cuyo valor fónico suena a como la conocemos actualmente. Si desglosamos esta palabra: “Coa” (serpiente), “tla” (la) y “xopeuh” (aplastar), significa “la que aplasta la (cabeza de la) serpiente”. Entre otras etimologías populares están la señalada por David Brading: “wadi-lupi” cuyo significado es “río de lobos”, que harían referencia a los animales que beberían agua cerca del santuario, precisa Wikipedia.

Entre los otros nombres que ha recibido Nuestra Señora de Guadalupe o Virgen de Guadalupe están ‘Patrona de México’, ‘Morenita’, ‘Morenita del Tepeyac’.

¿Cómo se celebra a la Virgen de Guadalupe en México?

El viaje de peregrinos de todo el país hacia la Basílica de Guadalupe es una tradición desde el 1 de diciembre. Lo hacen para agradecer, visitar y ver a la Morenita del Tepeyac. El día más concurrido es el 11 de diciembre, ya que miles de católicos se reúnen para estar presentes a la medianoche y cantarle las tradicionales mañanitas, algo que es todo un espectáculo que incluso se transmite en vivo en todo México y también es disfrutado por sus fieles en otros lados del mundo.

Ese día por la tarde se da la tradicional serenata a la Virgen de Guadalupe, posteriormente se cantan las mañanitas y durante toda la madrugada hay cánticos, oraciones y música para festejarla, mientras que el 12, el Día de la Virgen de Guadalupe, se realizan misas todo el día en diversos templos, pero la Basílica de Guadalupe se convierte en el lugar central. Este es el segundo recinto más visitado en todo el mundo, solamente está por detrás de la Basílica de San Pedro, en Roma.

¿Qué representa el manto de la Virgen de Guadalupe?

La túnica de la Virgen represente al cielo y cuenta con 46 estrellas que forman la constelación del día de su aparición, es decir, la exacta configuración y posición que el cielo de México presentaba en el día en que se produjo el milagro. Es más, el color verde simboliza que es una emperatriz.

¿Es feriado el 12 de diciembre en México por el Día de la Virgen de Guadalupe?

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), en el Día de la Virgen de Guadalupe, pese que el pueblo se ha caracterizado por ser guadalupano, se mantienen las actividades educativas y laborales, como de costumbre.

Sin embargo, dependerá de cada empresa u organización decidir si otorga el día de descanso o no a sus trabajadores.

¿Cuáles son los milagros de la Virgen de Guadalupe?

A la ‘Morenita’ se le atribuye muchos milagros desde su aparición. El mismo año que apareció, en 1531, durante una procesión en Tepeyac, alguien lanzó una flecha a un hombre, que terminó atravesándole la garganta; esta persona fue puesta frente a la imagen y sanó. Varios años después, en 1554, llegó una epidemia a México que acabó con la vida de 12 mil ciudadanos, ante la súplica de sus fieles, ésta acabó al poco tiempo. Lo mismo ocurrió en 1921 cuando una bomba estalló debajo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, aunque causó muchos daños en la basílica y alrededores, la virgen quedó intacta.