No solo se ven hermosas y resaltan en los ambientes, sino que ayudan a purificar el aire, reducir la temperatura y aportar un toque decorativo cuando se combinan de forma correcta. Si eres de las personas que aman tener plantas en la sala, comedor o terraza, es necesario tener en mente los errores que se deben evitar para que sí o sí logres crear un espacio que conecte con la naturaleza. Aquí te explico de qué se trata.

Hay estaciones que se vuelven perfectas para recargar energías y renovar detalles decorativos como son el verano o primavera. Es aquí donde muchos se atreven a probar colores y texturas que transporten mentalmente a un lugar de paz y calma.

Sin embargo, la vegetación en el hogar también puede ser utilizada equivocadamente y para eso no hay nada mejor que escuchar a los expertos y tomar en cuenta su recomendaciones para darle a las plantas y flores el lugar que en verdad merecen.

Errores a evitar al decorar con plantas el hogar

“Las plantas aportan textura, color y calidez. Lo importante es darles el lugar que merecen: repisas, muebles altos para enredaderas o floreros divertidos para consolas o mesas. Si no dispones de mucho tiempo para su cuidado puedes optar por boas, lenguas de suegra o suculentas, en caso contrario si eres un aficionado y puedes brindarles atención, los helechos son una buena opción, ya que con pocas unidades dan mucho verde a cualquier ambiente”, comentó Claudia Weis, arquitecta y embajadora de Electrolux.

No abuses. Llenar un espacio con demasiadas plantas en recipientes pequeños rompe el equilibrio. Lo ideal es combinar distintos tamaños y sumar algunas colgantes para dar variedad. Aprovecha las ventanas. Colocar plantas en estos lugares ayuda a redirigir la atención hacia vistas más agradables y evita que se centre en la calle, los vecinos o los ductos. Atrévete con el color. La experta recomienda macetas de colores vibrantes frente a paredes claras, combinadas con papel tapiz de lino o cuadros en canva. Así se logra un contraste armónico y fresco. Cuida la iluminación. “La luz debe ser siempre indirecta, para favorecer tanto al diseño como a la salud de las plantas”, resaltó la embajadora de Electrolux.

Es importante tener el balance correcto entre decoración y plantas. (Foto: Electrolux)

Consejos de diseño durante primavera

Apuesta por materiales frescos y ligeros como el lino, la madera clara o el ratán, junto con acabados lisos para evocar la esencia de la temporada. En cuanto al color, todos son bienvenidos siempre que se utilicen en las proporciones correctas: lo ideal es priorizar una paleta de tonos claros y versiones desaturadas en un 80%, reservando solo un 20% para colores intensos.

Crear microespacios verdes en casa no solo es cuestión de diseño, sino también de salud porque ayudan con la ansiedad, depresión y estrés. “Es tiempo de un cambio. Mi recomendación es reorganizar, donar lo que no usamos, dar una nueva capa de pintura y sumar un par de macetas de diferentes tamaños. Con esos gestos simples podemos crear un espacio más cálido y fresco”, finalizó la directora de Weis Coello Arquitectos.

