¿A las 3:00 serán las 2:00 el 25 de octubre? Sí. El cambio de hora en la Península tendrá lugar durante la noche del sábado 24 al domingo 25 . Habrá que atrasar los relojes sesenta minutos para despedir el horario de verano y entrar en el conocido como horario de invierno. La fecha está recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La duda aparece cada otoño: ¿se adelanta o se atrasa?, ¿ocurre el sábado o el domingo?, ¿hay que tocar el móvil? Esta vez, la idea que debes recordar es sencilla: el reloj retrocede una hora. Si utilizas uno de agujas, tendrás que ajustarlo; si consultas la hora en el teléfono, conviene revisar su configuración automática antes de acostarte.boe+1

¿Cuándo se cambia la hora en la Península y qué ocurre a las 3:00?

El ajuste se producirá cuando el reloj alcance las 03:00 del domingo 25 de octubre . En ese instante, la hora oficial retrocederá a las 02:00. No sucede durante la madrugada del viernes al sábado ni hay que esperar a la noche del domingo: corresponde a la madrugada que une el sábado 24 con el domingo 25.

En la práctica, se repite la franja comprendida entre las dos y las tres. Por eso, el BOE establece que esa jornada tendrá una duración oficial de veinticinco horas.

¿Se duerme una hora más? Podrás disponer de ella si tus horarios te lo permiten. Por ejemplo, entre acostarte a las 23:00 del sábado y levantarte a las 08:00 del domingo transcurrirán diez horas reales, aunque las cifras del reloj parezcan indicar nueve. Es una consecuencia del retroceso establecido para esa madrugada.

¿El cambio es igual en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla?

El cambio se aplica en toda España, pero los relojes no marcan la misma hora en todos los territorios cuando llega el momento. Baleares, Ceuta y Melilla siguen la misma referencia que la Península. En Canarias, el ajuste se realiza a las 02:00, que pasan a ser la 01:00.

Territorio Madrugada del cambio Ajuste del reloj Península Domingo 25 de octubre de 2026 De las 03:00 a las 02:00 Baleares, Ceuta y Melilla Domingo 25 de octubre de 2026 De las 03:00 a las 02:00 Canarias Domingo 25 de octubre de 2026 De las 02:00 a la 01:00

Cómo preparar los relojes y comprobar la hora del móvil

Antes de acostarte el sábado, identifica qué dispositivos necesitan intervención. En los relojes que ajustas manualmente, tendrás que atrasar una hora. En los equipos con actualización automática, revisa primero la configuración: no conviene dar por hecho que está activada .