Cuando conocemos a alguien por primera vez, buscamos generar una buena impresión y crear una conexión; sin embargo, hay ciertos gestos o preguntas que, aunque parezcan inofensivos, pueden tener el efecto contrario y alejar a la otra persona. Así lo advierte una experta en lenguaje corporal, quien explicó en una entrevista qué es lo que muchos hacen mal sin darse cuenta.

Vanessa Van Edwards, especialista en comportamiento humano y autora del bestseller “Captivate: The Science of Succeeding with People”, habló sobre este tema durante su participación en el podcast The Diary of a CEO.

Según Van Edwards, el error más común al conocer a alguien es preguntar: “¿A qué te dedicas?”. Para ella, esta pregunta no solo es poco efectiva, sino que puede resultar incómoda. “Deja de preguntar ‘¿A qué te dedicas?’. Eso le dice a la otra persona que puede mantener su cerebro en piloto automático. Preguntar eso es, en realidad, como decir ‘¿Cuánto vales?’”, afirmó.

La experta aseguró que esa pregunta puede hacer que la otra persona se sienta juzgada o reducida a lo que hace para ganarse la vida. (Foto: Vanessa Van Edwards / Facebook)

La experta aseguró que esa pregunta puede hacer que la otra persona se sienta juzgada o reducida a lo que hace para ganarse la vida. “Si alguien no se define por lo que hace, en realidad es una pregunta grosera”, explicó. Por eso recomienda alternativas como: “¿Estás trabajando en algo emocionante estos días?” o “¿Has trabajado en algo emocionante últimamente?”.

Van Edwards detalló que estas preguntas abren la posibilidad de que la otra persona hable de lo que realmente le interesa, ya sea su trabajo, un proyecto personal, un pasatiempo o hasta un viaje.

“Esto es una conexión con permiso”, señaló. “Cuando preguntas eso, le das permiso a la persona para que, si quiere, te cuente a qué se dedica”.

Su libro "Captivate: The Science of Succeeding with People" (Captívate: La Ciencia de Tener Éxito con la Gente), comparte las estrategias y principios basados en la psicología para mejorar tus interacciones sociales y lograr ser más influyente. (Foto: Vanessa Van Edwards / Facebook)

Además, la experta compartió consejos sobre cómo comunicarse mejor en otras situaciones, como en un matrimonio con problemas. En otra entrevista recomendó preguntar: “¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué sientes? Quiero estar aquí para ti” para ayudar a abrir el diálogo y afrontar los conflictos.

Sus recomendaciones buscan que las conversaciones sean más auténticas y cercanas desde el primer momento, logrando que las personas se sientan cómodas y comprendidas.

Según Vanessa Van Edwards, las conversaciones deben abrir la puerta a una conexión auténtica, permitiendo que la otra persona hable de lo que realmente le interesa. (Foto referencial: wayhomestudio / Freepik)

Claves psicológicas para caerle bien a los demás

Las claves psicológicas para caerle bien a los demás, según el portal Psicología y Mente, se centran en la empatía, la autenticidad y la buena comunicación. No se trata de manipular, sino de construir relaciones genuinas y positivas.

Una clave fundamental es mostrar interés genuino en los demás y ser un buen oyente. Esto implica hacer preguntas consideradas y de seguimiento, permitiendo que la otra persona hable más y se sienta escuchada y valorada. Recordar y usar el nombre de la persona también genera una conexión inmediata y personal, haciendo que se sientan importantes y reconocidas.

Otro aspecto importante es la actitud positiva y la autenticidad. Sonreír sinceramente, ser amable, y elogiar los logros o cualidades de los demás de forma honesta, contribuye a una impresión favorable. Además, es crucial evitar juzgar o criticar y, en su lugar, intentar ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Esto fomenta la comprensión mutua y la aceptación, pilares de cualquier relación sólida.

