Las tacones altos pueden verse elegantes y modernos, pero también pueden causar daños serios en los pies y rodillas. Con el tiempo, muchas mujeres que los utilizan con frecuencia terminan presentando dolores crónicos.

“Los tacones altos son una de las causas más comunes de dolor crónico en los pies de las mujeres”, dijo la podóloga y cirujana Ebonie Vincent-Sleet en conversación con el medio HuffPost. “Trato a pacientes con neuromas, juanetes, dedos en martillo, fracturas por estrés e incluso artritis temprana que fueron causados o empeoraron por el uso prolongado de tacones”.

No se trata solo de usarlos una vez al año, sino del desgaste acumulado con el tiempo. “La mayoría de las veces, los efectos negativos no vienen de una sola ocasión, sino del uso constante de zapatos a la moda que no ofrecen soporte”, señaló la podóloga Anne Sharkey.

Según Vincent-Sleet, “el dolor no debe ser el precio a pagar por la belleza”.

“Si evitas salir o cojeas después de un evento, tus tacones no valen la pena. Escucha a tus pies, te están tratando de decir algo”, advirtió.

Los expertos en salud recomiendan limitar la altura del tacón a 2 pulgadas y optar por modelos con punta ancha y soporte adecuado. (Foto referencial: Pixabay)

Para evitar daños a largo plazo, los expertos recomiendan no superar una altura de 2 pulgadas (unos 5 cm). “Es una medida respaldada por estudios”, afirmó la Dra. Hira H. Mirza. Según explicó, los tacones de 3 pulgadas aumentan la presión en el antepié en un 76%, mientras que las de 2 pulgadas lo hacen en un 57%, y los de 1 pulgada en un 22%.

A partir de las 2 pulgadas, el esfuerzo sobre el tendón de Aquiles, la presión en el pie y el riesgo de inestabilidad aumentan considerablemente.

Vincent-Sleet coincidió: “Una vez que se supera ese umbral de 2 pulgadas, la biomecánica del pie cambia drásticamente. El peso se va hacia la parte delantera, lo que tensa los metatarsos, acorta el tendón de Aquiles y pone en riesgo la estabilidad del tobillo”.

Otros expertos también analizan la diferencia entre la altura del talón y la parte delantera del zapato (el ‘heel-to-toe drop’), por lo que recomiendan no superar las 3 pulgadas.

Los expertos también sugieren el uso de plataformas, tacones anchos o con correas para mayor estabilidad. (Foto referencial: Pixabay)

Sin embargo, no solo la altura importa, ya que la estructura del zapato también es clave. “La forma y el soporte son tan importantes como la altura del tacón”, dijo Vincent-Sleet.

Mirza aconseja evitar las puntas estrechas, ya que pueden provocar juanetes y compresión de las nervios. Afortunadamente, no es necesario sacrificar el estilo: “Un tacón bajo tipo kitten puede verse tan sofisticado como un stiletto, pero sin dañar tus arcos”, añadió.

Para quienes quieren un estilo más cómodo, la podóloga Marion You Harley recomienda los tacones con plataforma, los bloques o cuñas, y los que tienen correas anchas que aseguran el pie. Estos modelos distribuyen mejor el peso, reducen la presión en los dedos y ofrecen mayor estabilidad. Además, los tacones con la parte delantera abierta permiten que las dedos se muevan con más libertad y evitan molestias.

Si tienes un evento especial no compres los tacones a último momento. “Les digo a mis pacientes que una noche de fiesta está bien, pero que no valga la pena si luego te quedas con dolor crónico”, advirtió Mirza.

Para mejorar la comodidad, también se recomienda el uso de plantillas, cojines o soportes. (Foto referencial: Pixabay)

Harley recomienda usar los zapatos nuevos en casa por periodos cortos antes del gran dia para evitar ampollas o callos. “Necesitas acostumbrar los pies poco a poco”, dijo.

Por último, existen accesorios que pueden mejorar mucho la comodidad. “Las plantillas finas hechas para tacones pueden marcar la diferencia”, señaló Mirza. También se pueden usar almohadillas adhesivas, soportes para el arco o cojines de gel para los metatarsos. Aunque no todas seguirán estas

Aunque no todos siguen estas recomendaciones, los podólogos insisten: “La belleza no deberia costarte la movilidad”, dijo Sharkey.

