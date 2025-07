Una experta en comportamiento canino de Nueva York compartió en TikTok un sencillo test que, según ella, permite saber si un perro es seguro para la adopción. Gia Savocchi, entrenadora profesional, explicó que solo se necesita un palo con una mano falsa y un plato de comida para evaluar la reacción del animal.

En el video, publicado en su cuenta @thinkingcanine y luego compartido por @doggyregion, se ve cómo coloca comida frente a dos perros distintos. Luego, intenta retirar el plato con la mano falsa unida a un palo, para observar su comportamiento ante esta acción.

Uno de los perros no muestra ninguna reacción cuando ella le acaricia la espalda y le acerca la mano falsa al plato; sin embargo, el otro reacciona de forma agresiva mordiendo el palo al sentir que le quitan la comida. “Este es un perro peligroso”, escribió Savocchi. “Si alguien intentara quitarle hasta un pañuelo, probablemente causaría un daño grave”.

Un perro reaccionó con agresividad al intento de quitarle el plato. (Foto: @thinkingcanine / TikTok)

El otro can se mantuvo tranquilo en todo momento. (Foto: @thinkingcanine / TikTok)

Savocchi explicó que el test evalúa la “protección de recursos”, es decir, cómo responde un perro cuando se le intenta quitar algo que considera valioso. “En la vida real, las personas intentarán quitar cosas a sus perros. Es importante saber si un perro podría morder o hacer daño en esa situación”, señaló.

A través de la misma prueba, demostró que otro perro se comportó de forma tranquila, lo que indicaría que es más adecuado para la adopción. “Lo que nos dice este test es si un perro podría causar lesiones graves dentro de un hogar”, insistió la entrenadora.

No obstante, muchos usuarios en los comentarios criticaron la prueba, asegurando que no es justa para todos los perros. Algunos mencionaron que si un perro solo come una vez al día, es natural que se sienta incómodo al ver que le retiran su comida. “Me enseñaron a nunca interrumpir a un animal mientras come”, escribió un usuario.

Savocchi explicó que este test busca identificar si un perro podría causar daño en situaciones comunes del hogar. (Foto referencial: Freepik)

Otros defendieron que algunos perros han sido maltratados o abandonados, y por eso reaccionan con miedo o agresividad. Aun así, varios señalaron que los refugios no tienen capacidad para alojar a todos los animales, por lo que necesitan métodos para decidir qué perros son adoptables y cuáles requieren atención especial o no pueden ser ubicados en hogares comunes.

Cómo saber si un perro es peligroso

Evaluar si un perro es peligroso requiere observar su lenguaje corporal y comportamiento en diferentes situaciones, más allá de la raza. Las señales de advertencia incluyen rigidez corporal, pelo erizado (piloerección), cola rígida y levantada, o agachada y entre las patas (indicando miedo intenso).

En cuanto a su vocalización, un gruñido constante y profundo, acompañado de una postura amenazante, es una señal clara de advertencia. También se debe prestar atención a los ladridos excesivos y agudos que no cesan, especialmente si vienen acompañados de intentos de morder el aire o chasquidos con la boca.

Finalmente, considera el contexto y las circunstancias. Un perro que protege excesivamente sus recursos (comida, juguetes), que muestra agresividad territorial o que no tolera la interacción con niños, especialmente si no ha sido socializado adecuadamente, puede representar un riesgo.

