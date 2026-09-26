¿Alguna vez imaginaste que una rodaja de patata es capaz de ayudarte en la limpieza del hogar? Parece poco creíble, pero los expertos lo recomiendan en su totalidad. Para esta ocasión, aconsejan pasar este pedazo de tubérculo sobre la superficie de un espejo. Si te gustaría descubrir cuál es la razón de este truco casero, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Para qué sirve frotar una rodaja de papa en el espejo

El espejo es uno de esos artículos que usamos diariamente, pues, al mirarlo, podemos peinarnos, visualizar qué prendas combinan mejor, entre otras opciones.

Debido a su uso frecuente, puede acumular manchas o humedad. Si bien lo sencillo sería pasar un trapo seco para desaparecer esos problemas, no se trataría de una buena práctica.

Aunque existen productos químicos que pueden facilitar este proceso, suelen ser muy caros. Por esa razón, la rodaja de papa suele ser una opción sumamente recomendada, pues permite que se forme una capa protectora contra la humedad en el espejo debido al almidón que contiene.

El almidón y otros componentes naturales de la papa sirven para dejar reluciente el espejo de tu hogar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo usar correctamente una rodaja de papa para limpiar el espejo

Si bien la rodaja de papa es el artículo principal para este truco casero, también necesitarás un pequeño bowl, media taza de agua, media taza de vinagre blanco y dos trapos de microfibra. Contando con estos utensilios e ingredientes, debes seguir estos pasos:

Toma la rodaja de papa y frótala por todo el espejo. Espera por un aproximado de 5 minutos mientras mezclas el agua y el vinagre blanco en el bowl. Cumplido el tiempo, remojas el primer trapo de microfibra en la concentración y lo pasas sobre el vidrio para retirar los excesos. Con la ayuda del otro trapo de microfibra seco, lo pasas sobre el cristal para retirar la humedad y listo.

Es un truco casero que te tomará un par de minutos en realizarlo, pero obtendrás resultados fascinantes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se trata de un proceso sumamente sencillo que no te tomará más de cinco minutos en realizarlo, pero quedarás fascinado con los resultados. Lo ideal sería que apliques este método cada vez que tu espejo esté lleno de manchas o cada 15 días.