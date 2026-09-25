Un compuesto sólido usado por cientas de familias es el bicarbonato de sodio, ya que suele funcionar como un excelente antiácido y limpiador multiuso sin la necesidad de invertir una gran cantidad de dinero. Si bien brinda resultados increíbles en la cocina y otras áreas del hogar, los expertos en limpieza aconsejan espolvorearlo en tu colchón. ¿Cuál es la razón? Para que tengas la respuesta de este truco casero sigue leyendo este artículo informativo.

Para qué sirve espolvorear bicarbonato en el colchón

El colchón es uno de los espacios donde pasamos gran parte del día, ya que nos permite recuperar energías después de una jornada larga de distintas responsabilidades. Ante su constante uso, éste puede presentar malos olores, humedad o acumular ácaros.

Debido a su gran tamaño y los materiales textiles que presenta, resulta imposible lavarlo. Por esa razón, el bicarbonato de sodio sirve como una excelente opción para desaparecer estos problemas sin que este artículo de habituación se deteriore.

No representa un alto costo y es fácil de conseguirlo en la farmacia o botica más cercana a tu casa. De esa manera, podrás seguir disfrutando de un descanso placentero cada noche.

El bicarbonato de sodio es uno de los compuestos mayormente usados para la limpieza del hogar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Karolina Grabowska STAFFAGE

Cómo limpiar el colchón usando bicarbonato de sodio

Para esta ocasión, solo necesitarás una cantidad considerable de bicarbonato de sodio y un trapo seco. Sería ideal si cuentas con una aspiradora, ya que te ahorrará más tiempo para retirar los restos de este compuesto de tu colchón. Con lo señalado, estos son los pasos que debes seguir:

Retira la sábanas de tu colchón; debe quedar libre de cualquiera ropa de cama. Espolvorea una capa fina y pareja de bicarbonato en gran parte del colchón. Deja que el compuesto actúe por una aproximado de cuatro horas. Con la ayuda de un trapo o la aspiradora retira el bicarbonato. Abre las ventanas de tu habitación para potenciar la frescura.

Un aspiradora sería más útil para retirar los restos de bicarbonato de sodio del colchón. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini )

Si te preguntas cada cuánto es conveniente aplicar este truco casero, los especialistas en el cuidado del hogar aconsejan que se realice una vez por mes, especialmente en épocas de calor o humedad. Ahora, si tienes mascotas, deberás realizarlo cada 15 días.