Elegir el asiento en un avión también puede revelar datos interesantes que van más allá de una simple preferencia de viaje. De acuerdo a expertos en psicología , situarse en el espacio que te permite mirar el paisaje esconde rasgos de la personalidad y comportamiento social que es necesario prestar atención. En caso estés acostumbrado a este hábito, lee esta nota para que conozcas más detalles al respecto.

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Existen muchas personas que les agrada viajar junto a la ventanilla del avión. En un primer momento, imaginas que dicha elección te permite contemplar la vista panorámica a lo largo del trayecto, pero también revela rasgos de la personalidad.

Qué significa elegir el asiento junto a la ventana en un avión

En unas declaraciones brindadas al periódico The Telegraph , la doctora Becky Spelman, jefa de psicología en la clínica Harley Street, precisa que no se trata de una simple elección del viajero; al contrario, demuestra que le gusta tener el control de cada situación.

Son muy minuciosos con cada acción que realizan; se fijan en cada detalle para disfrutar de distintas experiencias, tal como elegir un asiento para un viaje de vacaciones o cualquier otro motivo. No les agrada realizar las cosas a último momento.

Las personas sentadas junto a la ventanilla intentan mantener todo bajo control. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

La especialista también añade que estas personas se caracterizan por ser irritables, más egoístas y ser introvertidos, ya que prefieren su espacio personal y no les agrada que otros sean entrometidos en lo que están realizando.

“(La persona) disfruta del trayecto estando a solas, de su música, su libro, sus redes sociales en la que quizá comparta imágenes que ve a través de la ventana”, declara.

Desde otra perspectiva, Sam Wones, especialista en psicología del rendimiento, especifica que elegir el mismo asiento en un avión —tal como estar junto a la ventanilla— demuestra que la persona intenta reducir la ansiedad que provoca lo desconocido.

Para un gran número de pasajeros, viajar en el asiento de la ventana representa una fuente de bienestar, ya que este lugar les transmite un espacio de protección y dominio sobre su entorno que les resulta tranquilizadora durante el trayecto.

Algunos deciden sentarse en dicho asiento porque intentan reducir la ansiedad que sienten. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Los viajeros prefieren con mayor frecuencia los asientos de pasillo o los de ventanilla?

En caso tengas este duda, el portal Remitly señala que los pasajeros de negocios y los viajeros frecuentes optan comúnmente por el asiento de pasillo debido a que permite salir rápido. Es más, es el lugar favorito para las personas altas o de quienes requieren ponerse de pie frecuentemente.

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