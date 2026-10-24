¿Eres una de esas personas que suelen realizar actividades demandantes en sus ratos libres? Una minoría tiene una preferencia por ello, ya que existen casos que pretenden descansar o mantenerse estáticos cuando no tienen una responsabilidad que cumplir. En ese sentido, los especialistas en psicología tienen interesantes respuestas sobre este peculiar hábito. Para conocerlas, sigue leyendo este artículo informativo.

Es importante resaltar que existen dos tipos de ocio: el activo y el pasivo. Respecto al primer término, implica cuando el ser humano participa, crea, aprende o desarrolla habilidades personales en sus tiempos libres; en cambio, el segundo concepto comprende en la búsqueda de actividades que requieren poco esfuerzo.

Con lo señalado, los profesionales de la salud recomiendan habitualmente orientarse por el ocio activo, pues brinda mejores beneficios al organismo en general.

Debes saber diferenciar el ocio activo del ocio pasivo; son conceptos completamente diferentes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

Qué dice la psicología de las personas que dedican tiempo al ocio activo

El Centro de Psicología Alava Reyes destacó que estas actividades que requieren de esfuerzo físico tienen un impacto directo en el estado de ánimo. En ese sentido, las personas acostumbradas a este hábito destacan por distintos rasgos positivos.

Como primer punto, presentan menos estrés. El ocio activo requiere mayor concentración, ocasionando que las distintas preocupaciones que rondan por la cabeza desparezcan por un momento. Además, se recupera la energía física y mental, pues se tratan de actividades beneficiosas.

Este sitio especializado también señala que presentan una buena autoestima, la cual ha ido mejorando conforme se adaptaban a esta costumbre. Esto se debe especialmente al sentido de logro y autodeterminación que generan dichas actividades.

El ocio activo permite que la autoestima de las personas mejoren notablemente, según la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

También se debe incluir que presentan un excelente equilibrio emocional, ya que son capaces de gestionar sus propios sentimientos con total naturaleza.

En conclusión, la felicidad no depende únicamente de los grandes acontecimientos que logras en la vida; también se debe a los pequeños momentos cotidianos que realizas. Cuando dedicas un momento a aquello que te hace feliz, estás invirtiendo en tu bienestar psicológico.

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