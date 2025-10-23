Un médico de emergencias estadounidense hizo una advertencia sobre la forma correcta en la que se debe cortar un aguacate, ya que muchas personas terminan en el hospital por hacerlo incorrectamente.

Este fruto, conocido por ser rico en grasas saludables que ayudan a reducir el colesterol “malo”, es muy popular en desayunos y comidas alrededor del mundo; sin embargo, su consumo viene acompañado de un aumento en lesiones graves.

Muchas personas terminan con cortes profundos en la mano e incluso con tendones dañados al intentar retirar la semilla. Por eso, el doctor Joe Whittington compartió un video para mostrar la manera más segura de extraer el hueso del aguacate.

“La ‘mano de aguacate’ es real”, advirtió en el clip. “Estás antojado de guacamole y terminas con puntos de sutura”.

El Dr. Joe Whittington reveló que casi 9,000 personas terminaron en urgencias en un solo año por intentar sacar la semilla con un cuchillo. (Foto: @drjoe_md / TikTok)

El doctor citó un estudio que revela que 8,900 personas en Estados Unidos terminaron en la sala de emergencias en un solo año por accidentes al quitar la semilla. “El problema surge cuando intentan sacar el hueso y, sin querer, se apuñalan la mano”, explicó.

Para evitarlo, el especialista indicó que lo más importante es la forma de sujetar el cuchillo.

“Toma la hoja desde la base, cerca del mango, y utiliza el índice y el pulgar para crear una pequeña cuña con la parte del filo que servirá para golpear la semilla”, detalló. “Luego golpea la semilla, gira para desprenderla y disfruta tu aguacate sin lesiones”.

Su consejo se volvió viral rápidamente en TikTok e Instagram, con miles de visualizaciones y comentarios de personas agradecidas por la recomendación.

El profesional compartió un método seguro para extraer la semilla sin riesgos. (Foto referencial: Pixabay)

“Soy mexicano y no tenía idea de que esto era un peligro real”, bromeó un usuario. Otro recomendó una técnica distinta: “Presiona con los dos pulgares desde atrás, donde está la semilla, y sale sola”.

Un tercero comentó: “Siento que soy el único que nunca ha necesitado un cuchillo. Solo la saco con la mano o con una cuchara”.

El doctor también explicó que si el aguacate comienza a ponerse marrón después de cortarlo, no hay que tirarlo. Los expertos aseguran que sigue siendo seguro para comer durante uno o dos días. El cambio de color no indica que esté en mal estado, sino que es una reacción química natural al contacto con el aire.

¿Qué dicen los expertos sobre el consumo diario de aguacate?

La Academia Española de Nutrición y Dietética considera que el aguacate es un alimento muy nutritivo y puede incluirse en una dieta equilibrada de forma regular. Su alto contenido en grasas saludables, principalmente monoinsaturadas, lo convierte en un aliado para la salud cardiovascular.

A pesar de sus beneficios, es importante consumir el aguacate con moderación. Si bien no existe una restricción estricta sobre la cantidad diaria, la Academia recomienda tener en cuenta el aporte calórico del aguacate.

Un aguacate mediano puede aportar alrededor de 160-240 calorías, por lo que es esencial incluirlo en una dieta equilibrada y controlar el tamaño de las porciones.

El médico también aclaró por qué el aguacate se pone marrón y confirmó que sigue siendo seguro para el consumo durante uno o dos días. (Foto referencial: Pixabay)

Al igual que con cualquier otro alimento, es recomendable consultar a un profesional de la nutrición para personalizar las recomendaciones según las necesidades individuales.

Cabe agregar que un aguacate tiene cerca de 140 kilocalorías por cada 100 gramos de porción comestible. Un aguacate estándar pesa entre 170 y 300 gramos, de los cuales 100 a 150 gramos son comestibles.

A pesar de su alto contenido calórico, el aguacate puede ser un aliado para una dieta saludable y variada.

