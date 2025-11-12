El Buen Fin 2025 está más cerca de lo que imaginas y representa una excelente oportunidad para que aproveches las distintas ofertas que ofrecerán los comercios electrónicos mexicanos. Una de las tiendas que genera mayor expectativa en este evento comercial es Amazon , ya que se esperan grandes descuentos. ¿Te interesa saber en qué fecha dará inicio? Entonces, presta atención a la información que te brindaré en los siguientes párrafos.

Debo mencionarte que este evento comercial es el más esperado del año por los mexicanos, ya que les permitirá comprar diversos productos o artefactos que deseaban, pero esta vez a un menor precio.

En esta edición, Amazon México seguirá formando parte de la lista de tiendas participantes y promete acaparar a una gran lista de clientes con sus elevados descuentos ofrecidos por pequeñas y medianas empresas.

Este evento comercial mexicano promete ofrecer los mejores descuentos y ofertas. (Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx)

¿Qué ofertas y promociones tendrá Amazon en El Buen Fin 2025?

Si estás interesado en realizar compras en esta plataforma durante este evento comercial, ten en cuenta los siguientes descuentos que podrías aprovechar:

Hasta un 55% de descuento en dispositivos Amazon.

Hasta un 50% de descuento en Amazon Basics para mascota.

Podrás pagar en meses sin intereses.

Más descuentos en miles de productos (videojuegos, prendas de vestir, artefactos electrónicos, etc.)

Debes saber que, antes del inicio del Buen Fin 2025, Amazon México ya está ofreciendo ofertas. Para acceder a ellas, debes visitar su sitio oficial o descargar la app ‘Buen Fin’.

Una de las plataformas que ofrecerá grandes descuentos y ofertas es Amazon México. (Foto: AFP)

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2025 en México?

Te comentaré que la edición número 15 del Buen Fin 2025 tendrá más días de duración y así permitir a los mexicanos que tengan el tiempo de decidir y elegir distintas promociones. En esta ocasión, el evento comercial se realizará desde el jueves 13 hasta el 17 de noviembre.

Sigue estas recomendaciones para el Buen Fin 2025

Investiga y analiza los precios con anticipación.

Revisa el historial de precios.

Lee las letras pequeñas de las ofertas.

Lee los términos y condiciones antes de efectuar el pago.