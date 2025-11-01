Hoy es sábado 1 de noviembre. Por lo tanto, hoy se realizará el Desfile de Día de Muertos 2025 en Ciudad de México (CDMX), un evento que ha sido muy esperado por una gran cantidad de gente y que, por ende, promete reunir a muchas personas. Si te interesa conocer la ruta para no perderte esta edición, llegaste al lugar correcto.

El origen del Desfile de Día de Muertos en CDMX

Primero que nada considero fundamental indicarte que la primera vez que se realizó este evento fue en 2016, luego de la grabación de ‘James Bond Spectre’. Y es que ahí se vio una escena de catrinas paseando por las calles de la ciudad. Desde entonces, surgió la idea de hacer realidad ese momento y, con el tiempo, se ha convertido en una de las actividades culturales que acompañan el calendario de Día de Muertos.

El Desfile de Día de Muertos 2025 en Ciudad de México contará con una producción más ambiciosa que en años anteriores. (Foto: DAVID SWANSON / AFP) / DAVID SWANSON

Habiéndote recalcado lo anterior, te comento que el Desfile de Día de Muertos 2025 en Ciudad de México empezará a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que todavía tienes tiempo para organizarte bien y poder asistir. En las siguientes líneas descubrirás la ruta.

El Desfile de Día de Muertos es capaz de llenar de color y tradición las calles de la Ciudad de México. (Foto: DAVID SWANSON / AFP) / DAVID SWANSON

La ruta del Desfile de Día de Muertos en CDMX

Según informaron las cuentas de Instagram @culturaciudadmx y @gobiernocdmx, el punto de partida será la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec. Sí, no es broma. Luego el recorrido continuará por el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México.

Los asistentes también tendrán que pasar por la Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo para finalmente llegar al Zócalo capitalino. “Carrozas monumentales, catrinas, comparsas y danzas transformarán la ciudad en un río de color y vida”, se lee un post realizado en la mencionada red social.

Recomendaciones si planeas asistir al Desfile de Día de Muertos en CDMX

Usa transporte público para movilizarte, ya que varias calles estarán cerradas por el desfile.

Llega temprano. Si es posible, una o dos horas antes de que todo inicie. Recuerda que los mejores lugares para ver se ocupan rápido.

Lleva protección solar, agua y ropa cómoda. No acudas al evento con objetos que obstruyan la vista de los demás.

Si en caso irás con niños, asegúrate de estar siempre al tanto de ellos, pues habrá mucha gente y podrían perderse.

Cabe mencionar que, de acuerdo a Marca, el evento contará con módulos de atención médica, vallas de seguridad y puntos de hidratación, así como zonas preferenciales para personas que tengan alguna discapacidad y/o sean de la tercera edad.

