Los consumidores que esperan las ofertas de noviembre en México ya pueden comenzar a identificar los establecimientos que formarán parte de El Buen Fin 2026. La iniciativa comercial reunirá a tiendas departamentales, supermercados, comercios electrónicos, bancos y negocios de distintos sectores, que ofrecerán descuentos y promociones durante cinco días. Sin embargo, antes de realizar una compra, conviene comprobar si el establecimiento está inscrito oficialmente en el programa, ya que no todos los negocios que anuncian rebajas necesariamente forman parte de esta campaña.

¿Qué tiendas participan en El Buen Fin 2026?

Entre los comercios que figuran en los listados difundidos sobre la edición 2026 se encuentran importantes cadenas departamentales, supermercados, plataformas digitales y establecimientos especializados.

De acuerdo con SDP Noticias, estas son algunas de las empresas y marcas que aparecen entre los participantes:

Tiendas departamentales Liverpool, Sears, Suburbia, El Palacio de Hierro, Coppel y Sanborns Supermercados y autoservicios Walmart, Bodega Aurrerá, Chedraui, La Comer, Soriana y Costco Clubes de precios Sam’s Club Comercio electrónico Amazon México, Mercado Libre y AliExpress Moda y calzado Abercrombie & Fitch, Hollister y Flexi Tecnología y telefonía Plaza de la Tecnología y A-Móvil Bancos y servicios financieros BBVA, Inbursa y Banco Azteca Automóviles y transporte BYD, Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Honda y Hyundai

La lista también incluye establecimientos y negocios de otros sectores, como Calorex, Colchones América, Atlas del Descanso y Acuario Inbursa. La presencia de estas marcas en recopilaciones periodísticas debe contrastarse con el directorio oficial para confirmar su inscripción.

Conoce qué tiendas participan en El Buen Fin 2026 y dónde consultar la lista oficial. | Crédito: X / @ElBuenFin

¿Dónde consultar la lista completa de tiendas participantes?

La forma más segura de identificar los establecimientos inscritos en El Buen Fin 2026 es ingresar al portal oficial de la iniciativa, administrado por la Secretaría de Economía de México.

La página www.elbuenfin.org cuenta con un buscador de comercios participantes que permite localizar empresas y establecimientos físicos o digitales.

Para consultar si una tienda participa, sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial de El Buen Fin. Busca el apartado de consumidores. Localiza la herramienta denominada «Buscador de comercios participantes». Escribe el nombre de la tienda, empresa o categoría que deseas consultar. Revisa los resultados para identificar si el establecimiento aparece en el directorio.

La plataforma también permite consultar información de los negocios registrados, como su giro comercial, dirección, página web y redes sociales, cuando estos datos fueron proporcionados durante la inscripción.

El portal dispone de una búsqueda de establecimientos y sitios web participantes, por lo que también sirve para comprobar si una tienda que vende exclusivamente por internet está incorporada al programa.

Liverpool, Walmart y Amazon México figuran entre las marcas que debes buscar en el directorio de El Buen Fin 2026. | Crédito: X / @ElBuenFin

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026?

La edición número 16 de El Buen Fin se desarrollará del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026, durante cinco días consecutivos.

Según las preguntas frecuentes del portal oficial, este periodo incluye el día inhábil correspondiente a la conmemoración de la Revolución mexicana, que se celebra el 20 de noviembre.

Durante estas jornadas, los establecimientos registrados podrán ofrecer promociones en productos y servicios. Cada comercio determinará las condiciones, los descuentos y la duración de sus ofertas, por lo que algunas promociones podrían estar disponibles solamente en fechas específicas.

¿Cómo saber si una tienda participa oficialmente en El Buen Fin?

Además de consultar el directorio de la página oficial, los consumidores pueden verificar la participación de un establecimiento mediante el código QR que aparece en la publicidad de los negocios inscritos.

Al escanearlo, el usuario será dirigido al portal de El Buen Fin, donde podrá comprobar los datos del comercio y consultar información relacionada con su registro.

Esta medida permite distinguir entre los establecimientos que forman parte oficialmente de la iniciativa y aquellos que simplemente aprovechan noviembre para anunciar descuentos propios.

Antes de comprar, también es recomendable comparar los precios, revisar las condiciones de pago y consultar las políticas de devolución y entrega. De esta manera, los consumidores podrán aprovechar las promociones de El Buen Fin 2026 con mayor seguridad.