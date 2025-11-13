El Buen Fin 2025 ofrecerán distintas ofertas y descuentos desde el 13 al 17 de noviembre. (Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx / Freepik)
El Buen Fin 2025 ofrecerán distintas ofertas y descuentos desde el 13 al 17 de noviembre. (Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx / Freepik)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Miles de mexicanos están a la expectativa de las distintas ofertas y descuentos que ofrecen desde hoy . Si bien existe un entusiasmo por adquirir productos o servicios a menor precio, habrá casos de usuarios que se sientan decepcionados porque no se cumplió lo que se prometió después de ejecutar la compra. Sin embargo, hay una solución para ello y te enseñaré el proceso correcto para denunciar un negocio ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Es importante que, antes de realizar la compra, leas los términos y condiciones compra durante este evento comercial. Eso te evitaría que entres en confusiones o te sientas ‘engañado’.

La PROFECO recomienda usar su plataforma oficial durante El Buen Fin para evitar caer en promociones engañosas. (Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx)
La PROFECO recomienda usar su plataforma oficial durante El Buen Fin para evitar caer en promociones engañosas. (Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx)

¿Cómo denunciar a una tienda en Profeso en el Buen Fin 2025?

Si consideras que sufriste algún fraude o engaño cuando adquiriste algún producto o servicio en la rebaja de precios, presta atención a los siguientes pasos que debes realizar para efectuar la denuncia:

  • Reúne los siguientes documentos: tu nombre y domicilio, identificación oficial, documentación relacionada con tu reclamo (facturas, recibos, entre otros), nombre y domicilio del proveedor.
  • Describe el bien o el servicio que se reclama; además, deberás relatar los hechos que dieron lugar a la queja.
  • Imprime y presenta el formato de recepción de queja en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO). El formato puedes descargarlo en el siguiente .

En caso deseas realizarlo de manera presencial, podrás acercarte a la ODECO más cercana a tu domicilio, o proceder en línea con en Concilianet y Conciliaexprés.

Si la queja que has presentado es aceptada, ODECO afirma que “se dará inicio a un procedimiento conciliatorio” para que se llegue a un buen acuerdo que “deje satisfechas a las partes y en el que se respeten los derechos del consumidor”. Entre las opciones más comunes, se te devolvería el monto pagado o se realiza el pago de una bonificación al consumidor.

Muchas personas presentan estos inconvenientes al momento de realizar sus compras en línea o presencial. (Crédito: Freepik)
Muchas personas presentan estos inconvenientes al momento de realizar sus compras en línea o presencial. (Crédito: Freepik)

Qué es el Buen Fin

De acuerdo al , es un esquema de descuentos generalizados para el consumidor final de bienes y servicios durante el mes de noviembre de cada año. Su objetivo es brindar un soporte a la economía familiar mexicana, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC