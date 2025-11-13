Miles de mexicanos están a la expectativa de las distintas ofertas y descuentos que ofrecen desde hoy los distintos comercios en el Buen Fin 2025 . Si bien existe un entusiasmo por adquirir productos o servicios a menor precio, habrá casos de usuarios que se sientan decepcionados porque no se cumplió lo que se prometió después de ejecutar la compra. Sin embargo, hay una solución para ello y te enseñaré el proceso correcto para denunciar un negocio ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Es importante que, antes de realizar la compra, leas los términos y condiciones compra durante este evento comercial. Eso te evitaría que entres en confusiones o te sientas ‘engañado’.

La PROFECO recomienda usar su plataforma oficial durante El Buen Fin para evitar caer en promociones engañosas. (Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx)

¿Cómo denunciar a una tienda en Profeso en el Buen Fin 2025?

Si consideras que sufriste algún fraude o engaño cuando adquiriste algún producto o servicio en la rebaja de precios, presta atención a los siguientes pasos que debes realizar para efectuar la denuncia:

Reúne los siguientes documentos: tu nombre y domicilio, identificación oficial, documentación relacionada con tu reclamo (facturas, recibos, entre otros), nombre y domicilio del proveedor.

Describe el bien o el servicio que se reclama; además, deberás relatar los hechos que dieron lugar a la queja.

Imprime y presenta el formato de recepción de queja en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO). El formato puedes descargarlo en el siguiente enlace.

En caso deseas realizarlo de manera presencial, podrás acercarte a la ODECO más cercana a tu domicilio, o proceder en línea con las empresas que están registradas en Concilianet y Conciliaexprés.

Si la queja que has presentado es aceptada, ODECO afirma que “se dará inicio a un procedimiento conciliatorio” para que se llegue a un buen acuerdo que “deje satisfechas a las partes y en el que se respeten los derechos del consumidor”. Entre las opciones más comunes, se te devolvería el monto pagado o se realiza el pago de una bonificación al consumidor.

Muchas personas presentan estos inconvenientes al momento de realizar sus compras en línea o presencial. (Crédito: Freepik)

Qué es el Buen Fin

De acuerdo al propio programa en su página web, es un esquema de descuentos generalizados para el consumidor final de bienes y servicios durante el mes de noviembre de cada año. Su objetivo es brindar un soporte a la economía familiar mexicana, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal.