El precio del dólar en México ha iniciado la semana con una ligera alza frente al peso mexicano. Tras un comportamiento mixto en los mercados globales y la reciente reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, el dólar se ha fortalecido. La cotización oficial del Diario Oficial de la Federación (DOF) para este martes 19 de agosto es de $18.7295 pesos mexicanos. Por su parte, en el mercado spot, la divisa estadounidense cotizaba en $18.82 por dólar, lo que representa una caída del 0.30% para la moneda mexicana.

La tendencia del tipo de cambio en México coincide con un aumento en el índice dólar a nivel global. A pesar de esta fluctuación, el precio del dólar cerró este 18 de agosto en un valor de intercambio de $18.76 pesos, según datos de Dow Jones. Si bien el dólar ha ganado terreno frente a otras divisas emergentes, el peso mexicano muestra una ligera resistencia. Sin embargo, la tendencia a la suba del dólar podría mantenerse a lo largo de la semana.

Para quienes realizan transacciones o envían remesas, es importante considerar la cotización de las compañías de transferencia. Por ejemplo, en servicios como Western Union y MoneyGram, el dólar se cotizó a inicio de la semana en $18.35 y $18.66 pesos mexicanos, respectivamente. Estas cifras muestran variaciones respecto al valor oficial y son un dato clave para quienes necesitan convertir dinero de forma inmediata. Si buscas a cómo está el dólar hoy en México, en este artículo encontrarás el tipo de cambio actualizado, así como las cotizaciones bancarias.

Tipo de Cambio en México — 19 de agosto de 2025

Cotización oficial

Tipo de cambio FIX (Banxico/DOF): $18.7295 MXN por dólar estadounidense.

$18.7295 MXN por dólar estadounidense. Mercado spot: $18.82 MXN por dólar en las primeras horas del día, con cierre previo en $18.813700 MXN. Otro promedio registrado fue de $18.70 MXN.

BANCO COMPRAN (MXN) VENTA (MXN) Afirme 17.80 19.30 Banco Azteca 17.70 19.29 Bank of America 17.936 19.8807 Banorte 17.55 19.10 BBVA Bancomer 17.93 19.07 Citibanamex 18.22 19.26 Grupo Financiero Multiva 18.96 18.96 BX+ 18.1817 19.3697 Scotiabank 18.70 18.70

Por lo tanto, el dólar se compra en un rango aproximado de ~18.71 MXN y se vende en un rango de ~18.87 MXN, dependiendo del banco. Estos valores pueden variar ligeramente a lo largo del día por ajustes internos y horarios de cada institución. Los rangos reflejan ligeras diferencias por horarios y políticas internas bancarias.

Un dato a tener en cuenta es que el tipo de cambio FIX es una herramienta crucial para el mercado financiero en México, ya que determina el valor oficial del peso frente al dólar estadounidense. Este valor es calculado por el Banco de México (Banxico), basándose en un promedio ponderado de las cotizaciones de las operaciones al mayoreo. Dicho proceso asegura que el tipo de cambio sea representativo de las transacciones reales del mercado, garantizando transparencia y estabilidad para las empresas y particulares que operan con divisas.

La determinación del FIX se realiza cada día hábil bancario a partir de las 12:00 horas, y se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al día siguiente. Este dato es vital, ya que es el que se utiliza para saldar obligaciones y contratos denominados en dólares que se liquidarán en México. Gracias a este mecanismo, tanto empresas como individuos pueden planificar y ejecutar transacciones internacionales con una referencia clara y regulada.

¿Qué datos económicos de EE.UU. influyeron en la tendencia del peso mexicano hoy?

Los datos económicos de EE.UU. que influyeron en la tendencia del peso mexicano hoy, martes 19 de agosto de 2025, son principalmente las cifras de inflación al consumidor (Índice de Precios al Consumidor, IPC) correspondientes al mes de julio:

El IPC subió 0.2% mensual y 2.7% anual , igual al registro del mes anterior y por debajo de lo esperado por analistas (2.8% anual era el consenso). La inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) avanzó 0.3% mensual y 3.1% anual, mostrando un repunte en servicios y vivienda.

, igual al registro del mes anterior y por debajo de lo esperado por analistas (2.8% anual era el consenso). La inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) avanzó 0.3% mensual y 3.1% anual, mostrando un repunte en servicios y vivienda. Estos datos reforzaron las expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Los operadores apostaron a que la Fed tomará medidas ante la inflación moderada, lo que debilitó al dólar y favoreció al peso mexicano con una apreciación durante la jornada.

(Fed) en septiembre. Los operadores apostaron a que la Fed tomará medidas ante la inflación moderada, lo que debilitó al dólar y favoreció al peso mexicano con una apreciación durante la jornada. Además, hubo atención a la extensión de aranceles de EE.UU. a China y la agenda cargada de otros indicadores que pueden influir en las decisiones futuras de la Fed, como inflación mayorista, ventas minoristas y confianza del consumidor, aunque esos datos aún no se han publicado hoy.

En resumen, el peso mexicano se apreció frente al dólar principalmente por la publicación de un dato de inflación de EE.UU. menor al esperado, que consolidó la expectativa de una política monetaria menos restrictiva en EE.UU. y debilitó al dólar en los mercados internacionales.

¿Cuál fue el precio de cierre del dólar en México el 18 de agosto?

El precio de cierre del dólar en México el lunes 18 de agosto de 2025 fue de 18.7295 pesos por dólar según los datos promedio de bancos y el registro interbancario anunciado por el Banco de México (Banxico) y medios especializados. Este valor representa el promedio ponderado con que se liquidaron las operaciones al final de la jornada cambiaria.

También se reporta que el tipo de cambio FIX oficial para solventar obligaciones denominadas en dólares, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue de 18.70 pesos por dólar para ese mismo día.

¿Qué diferencia hay entre el tipo de cambio del Banco de México y el precio de mercado?

La diferencia principal entre el tipo de cambio del Banco de México (Banxico) y el precio de mercado es la forma en que se calculan y utilizan:

Tipo de cambio Banxico (FIX):

Es una tasa de referencia que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía.

que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía. Se calcula a partir de un promedio ponderado de cotizaciones recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado.

recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado. El FIX sirve para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, operaciones bancarias, contratos y liquidaciones, y es la referencia oficial en facturación y operaciones institucionales.

Se mantiene fijo hasta el siguiente día hábil, por lo que no se actualiza en tiempo real, y suele ser más estable.

Precio de mercado (tipo de cambio spot, bancario, en ventanilla):

Es el valor al que realmente se compran y venden dólares en bancos, casas de cambio o plataformas financieras , y puede diferir entre instituciones.

, y puede diferir entre instituciones. Este precio varía constantemente durante el día según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales.

según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales. Suele ser un poco mayor para el público por incluir comisiones, margen de ganancia, costos de operación y riesgo, por eso en ventanilla es más alto que el FIX, y cada banco ofrece precios de compra y venta distintos.

Por ello, cuando consultas un precio bancario, suele haber una diferencia de centavos (a veces mayor) frente al valor FIX. El FIX ayuda a dar orden y transparencia al mercado mexicano, pero no determina el precio final de cada operación individual.

¿Cómo afecta la inflación en EE.UU. a la cotización del peso mexicano hoy?

La inflación de EE.UU. influye directamente en la tendencia del peso mexicano hoy, 19 de agosto de 2025, modificando las expectativas de los mercados sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el comportamiento del dólar:

En julio, la inflación anual en EE.UU. fue de 2.7% , ligeramente por debajo del 2.8% esperado. En términos mensuales, subió 0.2%, en línea con lo estimado y menor al dato previo. Al ser menor a lo previsto, los inversionistas anticipan que la Fed podría recortar su tasa de interés en septiembre.

, ligeramente por debajo del 2.8% esperado. En términos mensuales, subió 0.2%, en línea con lo estimado y menor al dato previo. Al ser menor a lo previsto, los inversionistas anticipan que la Fed podría en septiembre. Esta perspectiva generó una debilidad del dólar en los mercados internacionales y favoreció la apreciación del peso mexicano, que avanzó alrededor de 0.5% intradía, cotizándose en un rango de 18.55–18.64 pesos por dólar , mostrando una ganancia frente al cierre anterior.

en los mercados internacionales y favoreció la apreciación del peso mexicano, que avanzó alrededor de intradía, cotizándose en un rango de , mostrando una ganancia frente al cierre anterior. El peso mexicano también reflejó una mayor demanda de activos emergentes, ya que los inversionistas buscan rendimientos más atractivos ante menores tasas en EE.UU. Así, el principal canal de influencia es la expectativa de menor restricción monetaria estadounidense, que incrementa la liquidez global y debilita al dólar frente a monedas como el peso mexicano.

