Una ligera alza respecto a los últimos días es lo que ha vivido el dólar, con cambios notorios en la primera semana del mes de mayo. Por esta razón, te cuento que el precio del dólar en México para este martes 12 de mayo de 2026 es de 17.23 pesos mexicanos en apertura, una cifra que podría ir variando con el correr de las horas . Además, en horas de la tarde se estará publicando el tipo de cambio FIX de este martes, por lo que te pido estar atento a toda la información.

En la práctica, esto significa que, si vas a cambiar dólares en ventanilla bancaria o en una casa de cambio, verás precios de compra y venta ligeramente por encima o por debajo de ese nivel, dependiendo de la institución. El mercado se ha mantenido relativamente estable en las últimas semanas, moviéndose en un rango alrededor de 17.40–17.60 pesos por dólar, con variaciones diarias pequeñas.

Consulta cuál es el precio del dólar en México para este martes 12 de mayo de 2026, con el tipo de cambio FIX para todo el fin de semana. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Tipo de Cambio en México — martes 12 de mayo de 2026

El tipo de cambio FIX de Banxico (publicado el lunes 11 de mayo) se estableció en 17.1908 pesos por dólar.

Banco Precio compra Precio venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.00 17.44 Bank of America 16.3132 18.2149 Banorte 15.95 17.55 BBVA Bancomer 16.54 18.17 Banamex (Citibanamex) 16.92 18.37 Scotiabank 16.90 19.50 Santander 16.47 17.47 Grupo Financiero Multiva 17.22 17.22 Intercam 16.947 17.965 BX+ 16.575 17.775 CIBanco 17.44 18.02

Un dato a tener en cuenta es que el tipo de cambio FIX es una herramienta crucial para el mercado financiero en México, ya que determina el valor oficial del peso frente al dólar estadounidense. Este valor es calculado por el Banco de México (Banxico), basándose en un promedio ponderado de las cotizaciones de las operaciones al mayoreo. Dicho proceso asegura que el tipo de cambio sea representativo de las transacciones reales del mercado, garantizando transparencia y estabilidad para las empresas y particulares que operan con divisas.

La determinación del FIX se realiza cada día hábil bancario a partir de las 12:00 horas, y se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al día siguiente. Este dato es vital, ya que es el que se utiliza para saldar obligaciones y contratos denominados en dólares que se liquidarán en México. Gracias a este mecanismo, tanto empresas como individuos pueden planificar y ejecutar transacciones internacionales con una referencia clara y regulada.

FIX de Banxico y precios en bancos: ¿qué referencia usar?

El tipo de cambio FIX es la referencia oficial que Banxico calcula todos los días hábiles con base en un promedio ponderado de operaciones al mayoreo en el mercado cambiario. Este valor se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se usa para contratos, pagos internacionales, facturación y otras operaciones formales, por lo que es el punto de partida más confiable para medir la fuerza del peso frente al dólar.

Sin embargo, el precio que tú ves al acudir al banco no es exactamente el FIX, sino el precio de mercado (spot o de ventanilla), que incorpora comisiones, costos operativos y el margen de ganancia de cada institución. Por eso, es normal encontrar diferencias de algunos centavos entre bancos y casas de cambio, incluso a la misma hora del día.

Una forma práctica de usar el FIX es tomarlo como “línea base”: si la venta al público se encuentra muy por encima de ese valor, conviene comparar con otras opciones antes de completar tu cambio.

Revisa el precio del dólar en México para este martes 12 de mayo, con el tipo de cambio FIX y su valor en cada banco del país. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Diferencia entre tipo de cambio oficial y precio de ventanilla

Para tomar mejores decisiones, es clave entender la diferencia entre el tipo de cambio oficial (FIX) y el precio que se aplica al público:

El FIX es una tasa de referencia calculada con un promedio ponderado de operaciones al mayoreo durante ciertos horarios de la mañana.

No cambia en tiempo real: una vez determinado para el día, se mantiene fijo y sirve para saldar obligaciones en dólares dentro del sistema financiero mexicano.

El precio de mercado, en cambio, se mueve todo el día según oferta y demanda, noticias económicas, decisiones de bancos centrales y flujo de capitales internacionales.

En ventanilla siempre verás dos precios: compra (lo que el banco te paga por tus dólares) y venta (lo que el banco te cobra si quieres comprar dólares). La diferencia entre ambos se conoce como “spread” y es parte de la ganancia de la institución.

Calculadora de cambio de peso mexicano a dólar estadounidense y viceversa