El precio del dólar en México tiene como última referencia FIX disponible 18.4253 pesos por dólar, determinado por el Banco de México (Banxico) el lunes 19 de octubre. Para este martes 20 de octubre de 2026 , el tipo de cambio aplicable para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en territorio mexicano es de 18.4930 pesos, según el Sistema de Información Económica del banco central. Son indicadores distintos y no deben confundirse con una cotización bancaria en tiempo real.

Al corte de esta consulta, realizada antes de las 05:00 horas del centro de México, Banxico todavía no muestra un FIX determinado el 20 de octubre. La institución da a conocer este indicador a partir de las 12:00 horas de cada día hábil bancario; por ello, la referencia disponible corresponde a la jornada anterior.

¿Cuánto vale el dólar en México hoy, 20 de octubre?

Para conocer cuánto vale un dólar hoy, primero conviene identificar el propósito de la consulta: convertir una cantidad de manera orientativa, revisar el mercado mayorista o calcular una obligación de pago. Banxico publica series diferentes para estos usos, con fechas de determinación y aplicación que no siempre coinciden.

Indicador Pesos por dólar Fecha y utilidad Último FIX determinado 18.4253 19 de octubre; referencia oficial más reciente. Tipo de cambio para solventar obligaciones 18.4930 Aplicable el 20 de octubre en México. Cierre de jornada más reciente 18.4326 19 de octubre; indicador del mercado cambiario. FIX del 20 de octubre No disponible al corte Banxico lo comunica a partir de las 12:00 horas.

¿Cuántos pesos son 20, 100 o 1,000 dólares?

Si se utiliza el último FIX de 18.4253 pesos como referencia matemática, 20 dólares equivalen aproximadamente a 368.51 pesos; 100 dólares, a 1,842.53 pesos; y 1,000 dólares, a 18,425.30 pesos . Estos ejemplos parten del indicador determinado por Banxico el 19 de octubre, no de una oferta comercial.

La elección de la tasa cambia el resultado. Por ejemplo, una obligación de 100 dólares calculada con la referencia aplicable este 20 de octubre, de 18.4930 pesos, equivale a 1,849.30 pesos. Esa cantidad es diferente de los 1,842.53 pesos obtenidos con el último FIX determinado. La diferencia responde al calendario de aplicación de las referencias oficiales.

¿Qué es el FIX de Banxico y por qué aparecen cifras distintas?

El FIX es un tipo de cambio que Banxico determina con base en un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo. Para calcularlo, utiliza información de plataformas de transacción y otros medios electrónicos representativos, correspondiente a operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente.

Su calendario explica buena parte de las diferencias entre cifras:

Determinación: Banxico calcula el FIX y lo comunica a partir del mediodía.

Publicación: el indicador se publica en el Diario Oficial de la Federación el siguiente día hábil bancario.

Aplicación: se utiliza para solventar las obligaciones correspondientes al día siguiente de su publicación.

Así, los 18.4253 pesos determinados el lunes 19 aparecen en la serie de liquidación para el miércoles 21 de octubre. Para el martes 20, esa misma serie señala 18.4930 pesos. Presentar ambas cifras sin explicar sus fechas puede generar confusión.

¿El precio del dólar publicado equivale al que ofrece un banco?

No debe interpretarse automáticamente de esa manera. El FIX se construye con cotizaciones del mercado mayorista y tiene una metodología y un calendario específicos. Por tanto, no constituye por sí solo una oferta para comprar o vender billetes en una ventanilla bancaria.

Para esta actualización no se incluyen precios por banco porque las fuentes oficiales consultadas no aportan cotizaciones comerciales verificadas para este corte. Tampoco corresponde presentar el cierre del lunes como si fuera una cotización en vivo del martes. El dato comprobado es que el último cierre de jornada disponible en Banxico se ubica en 18.4326 pesos por dólar, con fecha del 19 de octubre.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses