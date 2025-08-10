Cuando te animas a comer una banana , realizas un simple acto para acceder a su contenido: pelar la cáscara. Lo común sería que la deseches a la basura, pues consideras que no tiene alguna utilidad, pero formas parte de aquellas personas que tienen esa idea errónea. Aunque no lo creas, puedes aprovecharla para el beneficio de tu hogar .

Esta cáscara no funciona por sí sola; necesita mezclarse con vinagre. Cuando se combina, forman una solución multifunción que reemplazarían a los distintos productos químicos que usas para tu hogar.

Como te indiqué anteriormente, la cáscara de banana cuenta con distintos nutrientes esenciales para las plantas; mientras que el vinagre blanco es un gran aliado para eliminar bacterias y hongos. Sin más que añadir, conoce en qué situaciones puedes usar esta mezcla.

La mayoría están acostumbradas a desechar la cáscara de plátano. (Crédito: Freepik)

Para qué sirve mezclar cáscaras de banana y vinagre

Sirve como fertilizante para plantas: Para ello, te recomiendo macerar las cáscaras en vinagre. Así obtendrás una solución cargada de nutrientes. Luego, lo diluyes con agua y puedes regarla en tus plantas.

Para ello, te recomiendo macerar las cáscaras en vinagre. Así obtendrás una solución cargada de nutrientes. Luego, lo diluyes con agua y puedes regarla en tus plantas. Funciona como repelente natural: El fuerte olor del vinagre mezclado con los compuestos de la cáscara de la banana provocan los pulgones y hormigas no estén presentes en cada espacio de tu hogar.

El fuerte olor del vinagre mezclado con los compuestos de la cáscara de la banana provocan los pulgones y hormigas no estén presentes en cada espacio de tu hogar. Absorbe los olores de tu cocina: Si has identificado que en este espacio de tu hogar presenta olores un poco desagradables, esta solución los atrapará sin problemas.

Las cáscaras de banana tienen propiedades que te ayudarían a cuidar tu hogar. (Crédito: Freepik)

Cómo preparar la mezcla de cáscaras de banana y vinagre

Realizarlo no te tomará mucho tiempo, pero es opcional que uses guantes debido a que las cáscaras tienen residuos de la propia banana. Sigue estos pasos:

Coloca las cáscaras de 2 o 3 bananas en un frasco de vidrio.

Agrega una taza de vinagre blanco.

Déjalas reposar entre 3 a 5 días.

Cuela la mezcla, guárdala en una botella con atomizador y listo.

Distintas personas ya aplican este truco, pues brinda distintos beneficios en el hogar. (Crédito: Freepik)

Propiedades de la cáscara de la banana

Debes saber que estas cáscaras también poseen diversos nutrientes tal como el plátano. Tiene un alto contenido de antioxidantes y minerales (potasio y calcio), dos componentes claves para el fortalecimiento del cuerpo.