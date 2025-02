Los perros usan sus patas para poder moverse de un lado a otro. Eso es un hecho. Lo que no todo el mundo sabe es que ellos también las utilizan para comunicarse con sus dueños. Sí, no es broma. Precisamente, hoy te voy a hablar sobre qué es lo que quiere decir un can cuando pone su pata sobre su amo. Tranquilo(a) que una experta en el tema me ayudará a brindarte la información más completa sobre ello.

Rebecca Morello es una adiestradora de perros acreditada por el Institute of Modern Dog Trainers (IMDT). Por lo tanto, está 100 % calificada para dar a conocer las razones por las que tu can te pone la pata encima. De hecho, a su entender, hay 5 motivos, los cuales reveló en una nota publicada en The Dog Clinic. A continuación sabrás cuáles son.

Quiere atención

Si tu perro pone su pata sobre ti, lo más probable es que quiera tu atención. “Como dueños responsables de perros, debemos asegurarnos de que sus necesidades sean satisfechas”, recalcó la experta, que también indicó que es posible que ese comportamiento haya sido reforzado en el pasado. Por ejemplo, si cuando él actuó de esa manera tú lo acariciaste, pues seguirá haciéndolo.

Es probable que tu perro, cuando pone su pata sobre ti, quiera que le prestes atención. Ahí tú debes recordar que él te necesita. (Foto: Vlada Karpovich / Pexels)

Quiere comida

Otro significado que tiene la mencionada acción de un perro es que quiere comida. Ten en cuenta que normalmente los canes saben a qué hora les toca su desayuno, su almuerzo y su cena, así que cuando te ponga la pata encima, mejor mira el reloj porque pueda que necesite sus alimentos.

Si un perro tiene hambre es posible que decida poner su pata sobre ti con la esperanza de que lo alimentes. Ahí debes identificar si es la hora correcta en la que tiene que ingerir sus alimentos. (Foto: Cup of Couple / Pexels)

Está estresado

Si tu perro coloca su pata sobre ti, tal vez es porque está estresado. Entonces, tienes que observar bien su lenguaje corporal. Es probable que esté mostrando signos de ansiedad. Luego de comprobar que realmente está pasando por un mal momento, ofrécele tranquilidad. Distráelo. Ahora, si es que se encuentra muy preocupado por algo, lo mejor es que identifiques qué cosa le está perturbando para que tomes cartas en el asunto y él pueda estar mejor.

Te ama

Rebecca Morello señaló que “los estudios han demostrado que tanto los humanos como los perros liberan hormonas que nos hacen sentir bien, como la oxitocina, durante una sesión de caricias”. Por lo tanto, cuando tu can pone su pata sobre ti mientras lo acaricias, él te está diciendo que te ama.

Quiere espacio

Si has estado acariciando a tu perro durante un buen tiempo y él pone su pata sobre ti, tal vez te está diciendo que pares. Para confirmar ello, apenas haga eso, detente y observa cómo responde. Si te mira expectante, se acerca y vuelve a poner su pata sobre ti, entonces quiere que continúes acariciándolo, pero si se aleja o se pone a hacer otra cosa, te pidió espacio.

Es importante tener en cuenta que hay muchas personas que creen que cuando un perro pone su pata sobre su dueño es porque están tratando de dominar a esa persona. Rebecca Morello considera que esa es una idea “obsoleta”. Además, indicó que “hay algunos adiestradores profesionales de perros que utilizan esta idea para justificar el castigo y resolver problemas”.