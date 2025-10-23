El móvil es una herramienta que se ha vuelto sumamente importante en la vida de los seres humanos, pues nos permite comunicarnos, estar informados e, incluso, brindarnos entretenimiento. En ese caso, existen personas que se han acostumbrado usar este dispositivo antes de conciliar el sueño . ¿Tú eres una de ellas? De ser afirmativo, es necesario indicarte que esta práctica tiene un importante significado en la psicología .

Quizás estés acostumbrado a este hábito porque piensas que así conciliarás el sueño más rápido. Sin embargo, tienes una percepción errónea. Según expertos, estar frente a una pantalla suele desorganizar el sueño y revela aspectos llamativos de la personalidad de una persona.

Por lo tanto, es necesario que comprendas las razones psicológicas detrás de este hábito. De esa manera, tendrás un mayor conocimiento sobre la calidad de tu descanso y, sobre todo, de tu bienestar emocional.

Según expertos en salud, esta práctica ocasionaría que una persona tenga problemas al conciliar el sueño. (Crédito: Imagen referencial / Freepik)

Qué significa que una persona revise su móvil antes de dormir, según la psicología

Beatriz Romero, fundadora y directora de Consulta Despertares, precisó a Hola.com que estas personas realizan esta práctica con el propósito de “evitar el silencio y la introspección”. Es decir, es un método que trataría de contrarrestar los pensamientos o preocupaciones que generan ansiedad.

Esta perspectiva también la comparte el psicólogo Ángel Luis Guillén, quien precisa que estar frente a un celular permite “aliviar la ansiedad acumulada durante el día”. Por esa razón, el profesional recomienda despegarse de las pantallas antes de dormir, ya que sería beneficioso para la salud.

Otros expertos señalan que estas personas tienen dificultad para establecer límites saludables entre su vida laboral y tiempo personal. Es decir, priorizan demandas externas sobre el bienestar propio, ocasionando que no puedas relajarte.

Según expertos en psicología, las personas acostumbradas a este hábito tienen dificultades para establecer límites. (Crédito: Imagen referencial / Freepik)

Cómo evitar el móvil antes de dormir

Si consideras que estás durmiendo a altas horas de la noche y al día siguiente sientes un gran cansancio debido a que usas el móvil, es necesario tomar acción desde estos momentos. Para ello, te recomiendo estos consejos que pueden ser útiles.

Deja el móvil lejos de ti o guárdala en otro comportamiento de tu hogar que no sea tu cuarto.

Lee el libro que más te guste o escribe un diario de las cosas que estás sintiendo.

Realiza ejercicio antes de acostarte en tu cama.