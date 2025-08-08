Para manifestar el cariño que sientes por una persona, sueles recurrir a un abrazo o una acaricia. La mayoría acepta gratamente este tipo de contacto físico, siempre que se establezca desde el respeto. Sin embargo, quizás conozcas a alguien que, sorpresivamente, no le agrada que lo toquen. ¿Por qué actúan de esta manera? Esto tiene un significado en la psicología que te lo explicaré a continuación.

En un primer momento, podrías imaginar que estas personas suelen ser ‘frías’, ya que tienen muchas dificultades para expresar cariño. Sin embargo, esta característica está relacionado con la historia de vida y el desarrollo que han tenido a lo largo de su crecimiento.

Aunque no lo creas, la falta de contacto físico también tiene repercusiones en tu salud. Según expertos en psicología, estarías estresado, sentirías ansiedad y, posiblemente, entrarías en un cuadro de depresión tan solo por no recibir el tacto que toda persona necesita. Con estos puntos señalados, ahora te revelaré qué rasgos presentan este tipo de personas.

Existen personas que no les agrada recibir un abrazo o cualquier tipo de contacto físico por parte de otras. (Crédito: Freepik)

Qué significa que una persona evite el contacto físico, según la psicología

Si estás identificado con ello, probablemente pienses que se trata de una costumbre que adoptaste con el pasar de los años, pero dicha conducta tiene un origen y está ligada a tu niñez.

Especialistas en psicología consideran que estas personas presentan apego evitativo , un estilo afectivo que se origina en la infancia. Se caracterizan por reprimir sus emociones intensamente, buscando evitar el riesgo de sufrir rechazos. Lo más probable es que este patrón se deba a la carencia de afecto y atención personal durante sus primeros años de vida.

Desde otra perspectiva, la doctora Suzanne Degges-White, evitar el contacto físico tiene relación con la autoestima. Por suponer si una persona no se siente segura de sí misma, rechazará un abrazo o una acaricia. Sin embargo, también tendría un vínculo cercano a una fobia que desconocías.

Aunque pareciera una costumbre, tendría relación a una fobia poca conocida. (Crédito: Freepik)

Según CEPSIM Madrid, estas personas pueden padecer de Hafefobia, un miedo incontrolable o rechazan categóricamente el contacto físico. Sienten una gran incomodidad ante la cercanía y consideran que están invadiendo su espacio personal. Los expertos consideran que este problema se presenta como un síntoma secundario de otras afecciones, tales como trastorno de personalidad, trastorno de especto autista o trastornos postraumáticos.