Lidiar con la tos no es nada divertido, más aún cuando no se te quita con nada. Y es que hay algunos casos en los que las medicinas no hacen efecto para aliviar los tediosos síntomas y se vuelve persistente. En esta nota te explico, de la mano de una especialista, por qué debes prestar atención a una tos reciente que no desaparece y qué relación podría tener con el cáncer.

Este reflejo del cuerpo que ayuda a mantener las vías respiratorias y la garganta despejadas se da por alguna infección, alergia, resfriado o enfermedad sin diagnosticar y aquí es donde hay que tener más cuidado. Además, resulta bastante incómodo porque en algunos casos no te permite un buen descanso, produce ronquera, dolor de cabeza, entre otros efectos.

Una tos crónica o persistente dura varias semanas y resulta preocupante si la causa es el resultado de una condición de salud que necesita ser identificada.

¿Preocuparse con la tos persistente?

La tos persistente tiene causas potenciales que incluyen el asma, bronquitis crónica, falla cardiaca, fibrosis pulmonar, entre otros. Adicional a esto, puede convertirse en el síntoma clave que te hará notar un cáncer de pulmón.

“Este tipo de cáncer rara vez presenta síntomas en etapas iniciales. Estos suelen manifestarse cuando la enfermedad ya está avanzada y pueden pasar desapercibidos por el paciente: una tos reciente que no desaparece, dificultad para respirar, dolor en el pecho, pérdida de peso sin causa aparente, dolor en los huesos y dolor de cabeza pueden confundirse con otro tipo de enfermedades”, explicó la doctora Ana María Bravo, directora de Asuntos Médicos para Johnson & Johnson Innovative Medicine en Latinoamérica Norte.

Una tos que no se quita fácilmente puede estar escondiendo otros problemas de salud. (Foto: Edward Jenner / Pexels)

Lograr el diagnóstico del cáncer de pulmón en estadios iniciales mejora los desenlaces clínicos y optimiza los recursos disponibles. Para esto es fundamental realizarse las pruebas diagnósticas correctas para recibir el tratamiento adecuado y mejorar la supervivencia. Además, es importante comprender los factores de riesgo asociados con su desarrollo. “Aunque entre el 80% y el 90% de los casos se presentan en fumadores, existe múltiples factores adicionales que también juegan un papel importante. Por ejemplo, las personas que no fuman, pero están expuestas al humo de tabaco ambiental, contaminantes industriales, y sustancias tóxicas como el asbesto y el arsénico también enfrentan un riesgo elevado”, agregó la especialista.

