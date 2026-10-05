El experto en crecimiento personal Tony Robbins planteó que el sufrimiento tiene una raíz concreta: el foco excesivo en uno mismo. Según explicó en una de sus charlas motivacionales, la mente humana tiende a identificar lo que está mal, lo que refuerza estados emocionales negativos cuando la atención queda atrapada en el propio ego.

“Solo hay una razón por la que sufres. Estás enfocado en ti mismo. El enfoque en uno mismo crea sufrimiento”, afirmó. En esa línea, sostuvo que, si bien el ego es una característica presente en todas las personas, permanecer en esa lógica profundiza el malestar. “La naturaleza de la mente humana define lo que está mal. Y todos somos egoístas a veces, pero si te quedas en el egoísmo, sufres”, agregó.

Gratitud como punto de inflexión

Para el especialista, la salida más rápida a ese círculo es la gratitud. “No hay manera mejor. No puedes sufrir y ser agradecido. No puedes ser agradecido y sufrir al mismo tiempo”, aseguró, al describirla como una herramienta inmediata y accesible.

Desde su perspectiva, el cambio no depende de factores externos, sino de una decisión consciente de modificar el enfoque. “La única manera de sentir gratitud es salir de ti mismo y notar la gracia en tu vida y en los demás”, explicó.

El experto recomendó la gratitud como puerta de salida al sufrimiento. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cambiar expectativas para transformar la vida

Robbins propuso, además, un ejercicio concreto para generar un cambio emocional inmediato: reemplazar las expectativas por gratitud. “¿Quieres una vida diferente ahora mismo? ¿Quieres transformar tu alegría ahora mismo? Cambia tus expectativas por gratitud y tendrás una vida completamente nueva”, concluyó.

“La Nación” de Argentina, GDA