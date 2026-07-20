El cepillo de dientes es un objeto de uso diario diseñado para cuidar la salud bucal, pero en los últimos años también es señalado en redes sociales como una posible fuente de bacterias y virus. Aunque es cierto que puede acumular microorganismos, los especialistas explican que, en la mayoría de los casos, esto no significa que vuelva a provocar una enfermedad.

La principal preocupación es que un cepillo utilizado durante una infección conserve gérmenes capaces de causar una reinfección una vez que la persona se recupera; sin embargo, el doctor Jason Nagata, pediatra del UCSF Benioff Children’s Hospital de San Francisco, señala que esto es poco frecuente.

“Tu sistema inmunológico normalmente ya ha desarrollado anticuerpos y otras defensas que reconocen y eliminan el mismo virus o bacteria si vuelves a exponerte poco después de recuperarte”, explicó a USA TODAY.

Los expertos indican que la mayoría de los virus y bacterias pierden capacidad para infectar a medida que el cepillo se seca, especialmente cuando se guarda al aire libre; no obstante, la doctora Briar Voy, dentista y prostodoncista del Amsterdam Dental Group de Nueva Jersey, advierte que “los cepillos de dientes que se guardan en un recipiente cerrado o permanecen húmedos durante más tiempo tienden a albergar bacterias durante más tiempo”.

Los expertos aseguran que el riesgo de reinfectarse con el propio cepillo de dientes suele ser bajo en personas sanas. (Foto referencial: Freepik)

En qué casos sí conviene reemplazar el cepillo

Algunas infecciones requieren mayores precauciones. Según Nagata, “en infecciones bacterianas como la faringitis estreptocócica, la bacteria puede sobrevivir en un cepillo de dientes durante varios días y es altamente contagiosa, por lo que reemplazar el cepillo después de completar el tratamiento es una precaución razonable”.

Lo mismo puede ocurrir con la candidiasis oral, causada por el hongo Candida, que puede permanecer en las cerdas durante más tiempo.

Voy también llama la atención sobre el herpes labial. “Se sabe que el virus que causa el herpes labial puede permanecer en el cepillo de dientes durante 24 horas o más”, afirma, “aunque las investigaciones muestran que la mayor parte del virus suele morir en las dos primeras horas”.

Además, explica que las personas con sistemas inmunológicos debilitados, quienes reciben quimioterapia, recibieron un trasplante o padecen enfermedades que afectan sus defensas deben ser especialmente cuidadosas con la higiene de su cepillo.

Cómo cuidar el cepillo para reducir el riesgo de gérmenes

Para disminuir el riesgo de contaminación, Nagata recomienda guardar los cepillos separados y “nunca compartir el cepillo de dientes con otras personas, especialmente cuando se está enfermo”.

Por su parte, Voy aconseja enjuagarlo bien después de cada uso, almacenarlo en posición vertical para que se seque completamente y evitar colocarle tapas o guardarlo en estuches cerrados mientras permanezca húmedo. También señala que los desinfectantes con luz ultravioleta o sumergir las cerdas en un enjuague bucal antibacteriano o en peróxido de hidrógeno “también pueden reducir la cantidad de bacterias”.

Fuera de los episodios de enfermedad, la Asociación Dental Estadounidense recomienda cambiar el cepillo cada tres o cuatro meses o antes si las cerdas están abiertas, dobladas o desgastadas.

Para la mayoría de las personas sanas, mantener una buena higiene bucal, almacenar correctamente el cepillo y reemplazarlo de forma periódica es suficiente para proteger tanto la salud de la boca como la del resto del organismo.