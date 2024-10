Muchas veces tenemos en nuestras carteras o bolsillos monedas de baja de denominación a las que no les damos tanta importancia, pero ¿sabías que algunas de ellas podrían hacerte ganar una fortuna? Sí, así como lo leíste, debido a determinadas características que poseen, varios coleccionistas están dispuestos a pagar miles. Por ejemplo, por una de un centavo puedes obtener hasta US$13,000. ¿Qué características reúne para que sea valiosa? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Antes te detallamos que una moneda adquiere gran valor en el mercado por tres factores: rareza, estado y demanda, de acuerdo con el portal US First Exchange. Por tanto, si cumple alguna de ellas o más, el monto que podrían pagarte se incrementará cada vez más.

Existen gran cantidad de monedas de baja denominación por las que pueden desembolsar gran cantidad de dinero (Foto: Pixabay)

¿CÓMO ES LA MONEDA DE 1 CENTAVO QUE PUEDE VALER HASTA US$13,000?

La moneda de 1 centavo tiene en el anverso la imagen de Lincoln con la palabra LIBERTY, la frase IN GOD WE TRUST y el año 1994, mientras que en el reverso se aprecia la imagen del Monumento a Lincoln junto con las frases UNITED STATES OF AMERICA, E PLURIBUS UNUM y ONE CENT.

Hasta ahí todo bien, pero para que los coleccionistas e interesados desembolsen una alta suma de dinero debe tener un error. Se trata de la ausencia de la marca de ceca; es decir, no tener la letra que indica en qué casa de la moneda fue acuñada. Si reúne esta rara característica, la moneda de 1 centavo de dólar de 1994 puede llegar a valer US$13,000.

Cabe precisar que si una moneda no tiene la letra “S” (San Francisco) o “D” (Denver), es posible que esta haya sido acuñada en Filadelfia, lo que aumenta su valor.

Cabe precisar que esta pieza de 1994, en su origen estaba compuesta por un 2,5% de cobre y un 97,5% de zinc.