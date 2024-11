En dos oportunidades al año, los residentes de Estados Unidos deben realizar modificaciones en su reloj, tanto en el horario de verano como en el horario de invierno, en lo que se conoce como el Daylight Saving Time (DST por sus siglas en inglés). Este último en mención se llevará a cabo este 3 de noviembre y el Estado de Florida será uno de los que deba hacer el cambio de hora en sus relojes, tanto digitales como analógicos . Aquí te cuento todos los detalles para que puedas realizar este ejercicio correctamente y tu reloj esté alineado acorde a lo establecido por el DST.

Cabe señalar que el último cambio se realizó el domingo 10 de marzo, pues está establecido que cada segundo domingo de mayo se haga la modificación correspondiente para el horario de verano, aprovechando la cantidad de luz solar en las primeras horas del día, con la finalidad de ahorrar más energía.

¿Cuándo hacer el cambio de horario de invierno en Florida?

En el estado de Florida, el cambio de horario de iniverno se realizará este domingo 3 de noviembre, pues el DST ha establecido que la hora de invierno empieza cada primer domingo de noviembre.

¿A qué hora se hace el cambio de horario de invierno en Florida?

El horario de invierno en Florida debe modificarse este domingo 3 de noviembre 2024 a las 2:00 a.m. hora exacta y debes retroceder tu reloj una hora, por lo que deberá marcar la 1:00 a.m. Cabe señalar que si cuentas con relojes inteligentes o dispositivos móviles, estos se ajustan automáticamente a la zona horaria en la que te encuentres, por lo que no deberás realizar el cambio manualmente.

¿En qué estados no aplica el cambio de horario en Estados Unidos?

Hawai: debido a su ubicación muy próxima al Ecuador, este estado no sigue el DST desde 1967, debido a que las hora de luz no varían a lo largo del año.

debido a su ubicación muy próxima al Ecuador, este estado no sigue el DST desde 1967, debido a que las hora de luz no varían a lo largo del año. Arizona: desde 1968 no aplican el DST en gran parte del territorio, salvo en la Nación Navajo, donde sí modifican la hora del reloj.

Otros territorios en donde no se aplica el DST son Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes.