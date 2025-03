Desde que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) comenzó a tomar relevancia en los Estados Unidos, muchos se han hecho la misma pregunta: ¿realmente se va a devolver parte de ese dinero a los contribuyentes? Para entender de qué estamos hablando, primero hay que recordar que esta área es una iniciativa impulsada por Elon Musk y la administración Trump, destinada a reducir el tamaño del gobierno federal. La idea es ahorrar miles de millones mediante recortes y despidos en el sector público. Y, según los cálculos, parece que la cantidad ahorrada es impresionante: alrededor de US$130 mil millones desde su creación en enero de este año. Pero, como es de esperar, el debate sobre qué se hará con esos ahorros no ha hecho más que comenzar.

Una de las propuestas más llamativas es la de entregar una parte de esos ahorros a los ciudadanos en forma de cheques de estímulo. La idea surgió tras una sugerencia hecha por James Fishback, un ejecutivo de la firma Azoria, quien propuso un “Dividendo DOGE”, un cheque de devolución de impuestos financiado por los ahorros generados por este departamento. A raíz de esto, durante una cumbre en Miami en febrero, Donald Trump habló sobre la posibilidad de emitir cheques de US$5,000 a los contribuyentes, lo que sin duda emocionó a muchos. Pero, como era de esperar, las preguntas sobre cuándo se concretará esta iniciativa no tardaron en llegar.

LA RESPUESTA DE MUSK EN WISCONSIN: “DEPENDE DEL CONGRESO”

Fue durante un mitin en Wisconsin, el pasado 30 de marzo, cuando Elon Musk finalmente tuvo la oportunidad de responder a la creciente expectación en torno a los cheques de estímulo DOGE. Una mujer del público, claramente interesada en saber cuándo recibiría su parte de esos US$130 mil millones, le preguntó directamente: “¿Cuándo se emitirán los cheques de DOGE?” El empresario, sin dar una respuesta concreta, dejó en claro que la decisión final no depende solo de él.

“Depende del Congreso, y quizás también del presidente, decidir si se emiten cheques específicos”, explicó el magnate. Y es que, aunque Musk ha liderado la creación del DOGE, no es él quien tiene la última palabra sobre cómo se distribuirán los fondos. Según sus palabras, lo que sí está claro es que la reducción de gastos innecesarios contribuiría a mejorar la economía, independientemente de si se entregan o no los cheques. “Si se reduce el gasto innecesario, la economía mejorará”, afirmó, dejando la puerta abierta a un futuro más eficiente para el gobierno, aunque no se especifique cuándo se verán esos beneficios directamente reflejados en los bolsillos.

Donald Trump y el Congreso son los que determinarán la viabilidad de la entrega de un cheque de estímulo DOGE (Foto: AFP)

LA PROPUESTA DE TRUMP Y LOS DESAFÍOS POLÍTICOS

La idea de un cheque de US$5,000 ha estado en la mente de Trump desde hace meses, pero, como todo en la política estadounidense, la propuesta no está exenta de desafíos. Si bien el presidente ha sugerido que el 20% de los ahorros del DOGE se destinaría a la devolución de impuestos, el Congreso es el verdadero órgano encargado de aprobar cualquier tipo de ley que haga posible la emisión de estos cheques. Y, como era de esperar, no todos los legisladores están de acuerdo con la propuesta.

El director sénior de Política Presupuestaria Federal del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, Brendan Duke, advirtió que la idea de un “dividendo DOGE” podría enfrentar obstáculos importantes. Según Duke, para que el Congreso considere viable esta iniciativa, necesitarían “simular que los ahorros falsos son ahorros reales”, algo que podría complicar la aprobación de la propuesta, especialmente si el gobierno ya está lidiando con una deuda federal creciente.

¿QUIÉN SE BENEFICIARÍA DE LOS CHEQUES DE DOGE?

De acuerdo con la propuesta original, los cheques de estímulo DOGE se destinarían a los hogares que contribuyen con ingresos netos, es decir, aquellos que pagan más impuestos de los que reciben. Sin embargo, los estadounidenses de bajos ingresos no se verían beneficiados por esta iniciativa. Esto ha generado debate sobre la equidad del proyecto y si realmente beneficiará a aquellos que más lo necesitan.

EL FUTURO DE LOS CHEQUES DOGE: ¿QUÉ SIGUE?

Aunque aún es incierto si los cheques de estímulo DOGE verán la luz, lo que es claro es que la conversación sobre la eficiencia del gobierno y el uso de los ahorros generados por el DOGE ha abierto un debate más amplio sobre cómo manejar los recursos públicos. Si bien Musk y Trump han impulsado la idea de devolver parte de esos ahorros a los ciudadanos, dependerá del Congreso tomar las decisiones clave. Como dijo el sudafricano, “a medida que se reduce el gasto innecesario, la economía mejorará”, pero, por ahora, los detalles sobre cómo y cuándo esos ahorros beneficiarán a los ciudadanos siguen siendo un misterio.