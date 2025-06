En medio de un clima migratorio cada vez más tenso en Estados Unidos, el Consulado de México ha emitido una serie de recomendaciones clave para salvaguardar a las familias migrantes ante el incremento de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las operaciones, que ahora incluyen incursiones en hogares particulares y vecindarios, han encendido las alarmas entre comunidades latinas en todo el país.

La preocupación no es infundada: recientes arrestos en zonas residenciales, como el de un ciudadano venezolano en Orlando acusado de vínculos con pandillas y otros 24 detenidos en Michigan, evidencian un endurecimiento en la política de detención. Ante esto, el consulado mexicano en Detroit ha tomado la iniciativa de orientar a sus connacionales para que conozcan sus derechos y actúen con precaución.

Muchos manifestantes en contra de las acciones de ICE en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿QUÉ DEBO HACER SI ICE LLEGA A MI CASA?

Una de las principales recomendaciones es clara y directa: no abrir la puerta si los agentes de ICE no presentan una orden judicial válida, firmada por un juez y con el nombre y dirección correctos. Las órdenes administrativas que emite ICE no tienen la misma validez legal y no obligan a los residentes a permitir el ingreso de los agentes.

Además, se insta a la comunidad a no compartir información sobre su estatus migratorio ni responder preguntas que puedan ser utilizadas en su contra. Otra medida fundamental es documentar lo sucedido, incluyendo nombres de agentes, placas y características del vehículo en el que se movilizan. En caso de detención, se recomienda llamar de inmediato a la línea de protección consular: 520-623-7874.

IMPORTANTE

Te compartimos la Línea de Apoyo Consular Mexicana:

📲 520-623-7874#ProtecciónConsular pic.twitter.com/DnINCMmScm — Consulmex Detroit (@consulmexDET) June 20, 2025

PERO LAS MEDIDAS NO SE QUEDAN EN EL MOMENTO DEL OPERATIVO

El consulado también aconseja a las familias migrantes tener un plan de emergencia que incluya designar a una persona de confianza que pueda cuidar a los hijos, guardar documentos importantes y contar con un poder notarial en caso de deportación. Estas acciones pueden marcar la diferencia entre el caos y una respuesta organizada.

DONALD TRUMP PIDE MÁS DEPORTACIONES EN EE. UU.

El endurecimiento de las políticas migratorias también responde a decisiones políticas. El presidente Donald Trump ha anunciado lo que describe como la operación de deportación más grande en la historia del país, con redadas concentradas en California, Illinois y Nueva York. Estas jurisdicciones, conocidas como “ciudades santuario”, han sido blanco de críticas por su resistencia a colaborar con las autoridades federales en temas migratorios.

Frente a este panorama, la organización comunitaria se vuelve esencial. Conocer los derechos legales, como el de guardar silencio y solicitar un abogado, así como identificar organizaciones locales que brinden asesoría jurídica gratuita, puede ofrecer contención y orientación en momentos críticos.

