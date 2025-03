Los amantes de la numismática tienen una variedad de monedas por coleccionar. Una que apasiona a muchos es la colección de Flying Eagles. Si eres de los que les gusta esta serie en particular, de seguro has sufrido para encontrar la moneda de 1856. Este centavo es uno de los más importante de esta tira, no solo por su antigüedad, también por su valor que puede llegar hasta los $240 mil dólares.

En un inicio, solo se acuñaron 700 ejemplares del centavo Flying Eagle de 1856 para miembros del Congreso y otras personalidades de la época, por lo que no es extrañarse su gran valor. Una vez que los coleccionistas de aquel entonces se enteraron, la Casa de la Moneda tuvo que producir 3000 piezas adicionales. Al día de hoy, es uno de los centavos más buscados y pedidos por los numismáticos.

¿CÓMO ES LA MONEDA FLYING EAGLE DE 1856?

La moneda Flying Eagle revolucionó la época, por ese entonces los grandes centavos de cobre eran pesados y costosos de fabricar, pero la llegada de este ejemplar cambió todo con su diseño innovador, nueva composición y menor peso. El anverso de esta moneda presenta un águila surcando el cielo, mientras que el reverso luce una corona de maíz, trigo, algodón y tabaco.

Para su mala suerte, la moneda Flying Eagle de 1856 solo duró dos años, hasta 1858, debido a problemas de suministro de metal. No obstante, cada centavo de esta serie es una joya para coleccionar, siendo la de 1856 la más buscada.

Así es una moneda Flying Eagle de 1856. (Foto: PCGS)

¿CUÁNTO PUEDE VALER LA MONEDA FLYING EAGLE DE 1856?

El valor del centavo variará según el estado del mismo, dado que es del siglo XIX, es muy complicado encontrar ejemplares casi intactos, pero son justamente esos los que llegan a costar una fortuna. Una moneda sin circular de Flying Eagle 1856 apenas presenta signos de desgaste, esa puede costar $14,500 dólares.

Una moneda de 1856 extremadamente fina mostrará más desgaste en el anverso que una sin circular, aunque la mayor parte de los detalles se mantienen, por lo que su precio puede rondar los $12,500 dólares. Por otro lado, una fina y en buen estado pueden costar aproximadamente entre $6,500 a 9,000 dólares, respectivamente.

Aunque todos los precios podrían variar de acuerdo si la moneda se encuentra en una subasta. En el mercado de coleccionistas, la moneda Flying Eagle de 1856 puede llegar a valer 240 mil dólares.