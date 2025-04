Si eres de los que disfruta encontrar buenas ofertas y ya estás suscrito a Walmart+, entonces prepárate porque se vienen unos días bastante interesantes que seguramente van a captar tu atención. Me refiero a la Semana Walmart+, ese evento especial que la cadena de supermercados lanza de vez en cuando para premiar a quienes forman parte de su programa de membresía.

Este año, la campaña se llevará a cabo del 28 de abril al 4 de mayo de 2025, y sí: se vienen descuentos, promociones, recompensas y varios beneficios que, si los sabes aprovechar, pueden representar un buen ahorro en tus compras, más en estos tiempos, en los que la población está afrontando una serie de problemas financieros debido a la crisis económica que se vive en los Estados Unidos.

Walmart es una tienda muy conocida en Estados Unidos que suele sorprender a sus clientes con grandes descuentos (Foto: AFP) ×

¿QUÉ ES LA SEMANA WALMART+ Y POR QUÉ DEBERÍAS PRESTARLE ATENCIÓN?

Lo primero que hay que entender es que este evento no es para todo el mundo, pues es exclusivo para quienes están suscritos al programa de membresía Walmart+. Si todavía no te has registrado, aún estás a tiempo. Además, ofrecen un mes gratis de prueba, así que podrías aprovechar sin compromiso.

Durante esta semana, los miembros van a poder acceder a precios especiales y un montón de beneficios extra. Lo mejor de todo es que no se limita solo al supermercado: también hay ventajas relacionadas con entretenimiento, viajes, comida rápida, y más.

BENEFICIOS QUE PODRÁS APROVECHAR DURANTE ESTA EDICIÓN

La verdad es que este año se lucieron con los beneficios. Mira todo lo que incluye la Semana Walmart+ para quienes ya están dentro del programa:

Entrega exprés gratuita en artículos esenciales (¡en menos de una hora!).

Descuento de 50 centavos por galón en gasolina en estaciones Exxon™ y Mobil™ participantes.

Hasta 2 sándwiches gratis al día en Burger King® (al comprar mínimo US$1).

6 meses gratis de Paramount+ con SHOWTIME, para disfrutar películas y series sin costo adicional.

US$5 en Walmart Cash al usar la función Scan and Go en compras de $15 o más.

US$10 adicionales en Walmart Cash si aprovechas al menos dos promociones durante la semana.

¿QUÉ PRODUCTOS PODRÍAN TENER DESCUENTO?

Aunque aún no hay un listado oficial, basándonos en las ediciones anteriores, ya se puede tener una buena idea de qué categorías tendrán descuentos. Estas son algunas de las más comunes:

Productos de limpieza y para el hogar.

Electrónica (televisores, audífonos, bocinas, etc.).

Artículos de cocina.

Ropa y calzado.

Snacks, bebidas y productos de despensa.

Dispositivos para el hogar inteligente.

Walmart es una empresa que gana millones de dólares gracias a sus supermercados (Foto: AFP) ×

ESTOS BENEFICIOS TIENE EL PROGRAMA WALMART+

Si estás pensando en unirte, te dejo un resumen rápido de lo que incluye la membresía:

Envíos gratuitos en pedidos mayores a US$35.

Entrega al día siguiente o en dos días.

Descuentos especiales en gasolina.

Acceso a servicios de streaming.

Recompensas digitales y acceso anticipado a eventos exclusivos.

El costo es de US$12.95 al mes o US$98 al año, pero lo mejor es que puedes empezar con un mes de prueba gratis para ver si te convence.