Si estás pensando en solicitar tu visa americana de turista, este es el momento perfecto para hacerlo. En Estados Unidos ya se ha aprobado una ley que podría hacer que el trámite se vuelva significativamente más caro a partir de 2026. Aunque todavía no entra en vigor, todo apunta a que el costo aumentará casi al doble. Y si tienes planes de viaje para los próximos años, lo más inteligente es adelantarte al cambio.

¿CUÁNTO AUMENTARÁ EL COSTO DE LA VISA A ESTADOS UNIDOS?

La nueva legislación se llama The One Big Beautiful Bill, una ley federal aprobada el pasado 4 de julio, como parte de la agenda fiscal del segundo mandato del presidente Donald Trump. Uno de los puntos clave de esta ley es la creación de la Visa Integrity Fee, una tarifa de US$250 que se añadirá al costo actual de visas como la B1/B2 (turismo y negocios), la H-1B (trabajo especializado) y las F, M y J (estudiantes e intercambio).

La ley indica que los 250 dólares serían reembolsables si el turista muestra un adecuado comportamiento durante su viaje (Foto: Freepik)

De esta forma, si hoy una visa de turista cuesta US$185, en 2026 costará US$435 en total. Además, la ley contempla ajustes anuales por inflación, lo que podría hacer que esta cifra aumente con el paso del tiempo. Aunque el cambio aún no tiene una fecha exacta de entrada en vigor, la recomendación general es iniciar el trámite lo antes posible.

El gobierno estadounidense ha explicado que este incremento busca financiar operaciones de control migratorio, como la contratación de más personal para ICE y CBP, además de contribuir a la reducción del déficit federal. También se plantea como una forma de “aumentar la integridad del sistema migratorio”, haciendo que los solicitantes ayuden a financiar el propio sistema al que desean acceder.

Los ciudadanos cuya nación sea partícipe del Visa Waiver Program estarían exentos del aumento en la tarifa (Foto: Freepik)

LA LEY INDICA QUE ESTOS 250 DÓLARES SERÍAN REEMBOLSABLES

Una curiosidad importante es que, en teoría, esos US$250 serían reembolsables si el visitante cumple con las condiciones de su visa. Esto implica no quedarse más tiempo del permitido, no trabajar ni estudiar con visa de turista y, en general, respetar las reglas migratorias. También se contempla la posibilidad de reembolso si el solicitante extiende legalmente su estadía o obtiene la Green Card antes de que la visa expire. Sin embargo, aún no hay detalles claros sobre cómo se realizaría dicho reembolso.

Cabe destacar que quienes pertenecen a países incluidos en el Visa Waiver Program —como Chile, España, Alemania o Japón— no estarían sujetos al aumento de esta tarifa.

Por otro lado, este cambio sí podría tener un impacto directo en el Mundial de Fútbol de 2026, ya que Estados Unidos será uno de los países anfitriones y miles de aficionados de todo el mundo necesitarán visa para asistir.

