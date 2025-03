Todos —al menos una vez— hemos soñado con tener el dinero suficiente y vivir con muchas comodidades, que no nos falte nada y poder disfrutar de lo mejor de la vida sin preocuparnos por el dinero. También hay quienes esperan tener un trabajo de mucha paga para concretar lo que desea. Lo que es seguro es que no hay nadie que no le gustaría pertenecer a la clase alta de la sociedad, aunque eso signifique algo muy difícil de concretar, principalmente en el estado de California en Estados Unidos.

El Estado Dorado, como se le conoce a esta parte del país norteamericano, es uno de los más costosos dentro del territorio, así que pertenecer a la clase alta no será tan sencillo como decirlo. Para entrar a este grupo de la sociedad hay que percibir cierta cantidad de dinero que será más elevada a comparación de otros estados y todo debido a lo caro que es el costo de vida allí. Eso significa que quizá debas trabajar más de la cuenta, pero, ¿cuánto exactamente habría que ganar como salario para lograrlo?

¿CUÁNTO HAY QUE GANAR EL CALIFORNIA PARA SER CONSIDERADO DENTRO DE LA CLASE ALTA?

Cuando hablamos de la clase alta en California, las cifras no son tan sencillas. El costo de vida en este estado es tan alto que, incluso si tienes un salario superior al promedio nacional, podrías sentirte como si no llegas a fin de mes, especialmente si vives en las principales ciudades como San Francisco o Los Ángeles. Estos lugares, con su vivienda cara y otros costos elevados, hacen que alcanzar la clase alta sea más difícil de lo que parece.

Según un estudio de GOBankingRates basado en datos de 2023, para ser considerado parte de la clase alta en California, necesitas ganar alrededor de US$192,668 al año. ¿Sorprendido? Porque en muchos estados este monto te aseguraría un lugar entre los privilegiados, pero allí es solo el umbral mínimo. En otras palabras, necesitas percibir mucho más solo para mantenerte a flote en algunas de las áreas más caras del estado.

Y aunque esto suene como una cifra impresionante, no te dejes engañar por las apariencias. El salario mínimo necesario para estar en la clase alta en California es casi US$23,000 más alto que el umbral nacional de los EE. UU., que según el Pew Research Center empieza en US$169,800. Esto tiene sentido si pensamos que el patrimonio neto en los hogares con ingresos altos es muy superior al de los hogares de clase media o baja, y la acumulación de riqueza es un factor clave para alcanzar ese estatus.

Una vista de la ciudad de Los Angeles en el estado de California, Estados Unidos (Foto: AFP)

LOS PRINCIPALES GASTOS QUE HABRÍA QUE AFRONTAR EN CALIFORNIA

Lo interesante es que, como te mencionaba antes, la ubicación juega un papel crucial. Si ganas US$192,668 al año en un lugar como San Francisco o Silicon Valley, probablemente sientas que tus ingresos no son suficientes para disfrutar de un estilo de vida de clase alta. La vivienda, que es el principal gasto para muchas personas, tiene precios desorbitados. En San Francisco, por ejemplo, el precio promedio de una vivienda supera el millón. Y si decides alquilar, un pequeño apartamento de dos habitaciones puede costar más de US$4,000 al mes.

No solo la vivienda es costosa. El costo de vivir en California, en términos de alimentación, atención médica, y transporte, también está por las nubes. Y eso hace que una persona con un salario de seis cifras en ciudades caras como San Francisco no se sienta realmente “rica” o parte de la clase alta, como podría ser el caso en otros estados con un costo de vida más bajo.

Lo más importante aquí es entender que los ingresos por sí solos no son suficientes para considerar a alguien dentro de la clase alta en California. La verdadera medida está en la acumulación de riqueza. Los ingresos altos te permiten generar y hacer crecer esa riqueza más rápidamente, lo que sí marca la diferencia entre una clase media cómoda y un verdadero nivel de lujo.