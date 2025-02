Al inicio de segundo mandato, el presidente Donald Trump implementó una serie de políticas migratorias estrictas que impactaron profundamente a millones de inmigrantes en Estados Unidos. Una de las medidas más polémicas fue el aumento de las deportaciones, que se convirtió en un componente clave de su agenda. Con el fortalecimiento de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), buscó endurecer las leyes migratorias y realizar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Este enfoque resultó en la intensificación de las operaciones de control y detención de inmigrantes en todo el país, especialmente aquellos con antecedentes penales.

Aunque el objetivo principal de ICE era enfocarse en aquellos con un historial delictivo, el esfuerzo no estuvo exento de críticas por los arrestos “colaterales” de personas que no tenían antecedentes penales y que, en muchos casos, no habían cometido infracciones graves. La implementación de estas políticas provocó un aumento de la tensión en las comunidades migrantes, que temían ser detenidas y deportadas sin importar su situación legal. En este contexto, el enfoque se volvió aún más agresivo, dando como resultado miles de deportaciones.

EL ENFOQUE DE ICE BAJO LAS POLÍTICAS DE TRUMP

Desde que Donald Trump asumió la presidencia, las políticas migratorias del gobierno se volvieron más severas y, a partir de enero, ICE intensificó sus esfuerzos. A tan solo unas semanas desde la orden, los agentes ya habían realizado más de 7,000 detenciones y más de 5,000 deportaciones. Las operaciones de control migratorio se convirtieron en una prioridad dentro de la administración, y las divisiones dentro de ICE desempeñaron un papel crucial en la implementación de estas políticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Foto: AFP)

DIVISIONES DE ICE INVOLUCRADAS EN LAS DEPORTACIONES

ICE cuenta con varias divisiones clave que se encargan de llevar a cabo las detenciones y deportaciones, siendo las más destacadas la División contra Extranjeros Delincuentes (CAD) y la División de Operativos contra Fugitivos. La CAD tiene un enfoque específico en los inmigrantes que han cometido delitos graves, como homicidios, delitos sexuales y narcotráfico. Dentro de esta división, existen dos programas principales: el Programa contra Extranjeros Delincuentes, que se centra en localizar a aquellos con antecedentes penales, y el Programa 287, que ayuda a identificar y expulsar a los extranjeros sujetos a remoción.

LOS INMIGRANTES CON ANTECEDENTES PENALES EN LA MIRA DE ICE

En línea con las políticas de Trump, uno de los grupos más buscados por ICE son los inmigrantes que han cometido delitos graves en el país. Estos incluyen delitos como homicidios, agresiones sexuales y narcotráfico, entre otros. ICE ha sido muy claro en su enfoque, priorizando a aquellos migrantes con antecedentes penales para su detención y deportación. La idea es que, al eliminar a los inmigrantes que representan un riesgo para la seguridad pública, se pueda reducir la criminalidad y, al mismo tiempo, asegurar que la población indocumentada no se beneficie de la presencia en el país.

LA DIVISIÓN DE OPERATIVOS CONTRA FUGITIVOS

Otra de las divisiones clave dentro de ICE es la División de Operativos contra Fugitivos. Esta división se dedica a localizar y arrestar a inmigrantes que tienen órdenes de deportación pendientes. En muchos casos, estas personas evaden la acción de las autoridades al permanecer ocultas. Para hacer frente a este desafío, la división cuenta con el apoyo logístico de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) y equipos especializados en operaciones contra fugitivos, conocidos como los Equipos de Operativos contra Fugitivos (FOTs). La misión de esta división es garantizar que los inmigrantes que han sido ordenados a ser deportados sean finalmente localizados y removidos del país.

LOS ARRESTOS COLATERALES: UNA CONTROVERSIA

A pesar de que las políticas de ICE se centran en inmigrantes con antecedentes penales o con órdenes de deportación, las “detenciones colaterales” son un tema controversial. Esto ocurre cuando agentes de ICE arrestan a personas que no están directamente involucradas en el operativo pero que se encuentran en la misma área. Estos arrestos han sido objeto de crítica por parte de defensores de los derechos civiles y organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes, ya que muchas veces personas sin historial criminal son detenidas y deportadas por error.

Donald Trump ha prometido deportaciones masivas para los inmigrantes indocumentados que se encuentran en territorio de Estados Unidos (Foto: AFP)

EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE TRUMP EN LA COMUNIDAD MIGRANTE

Las políticas migratorias de Trump tuvieron un impacto significativo en la comunidad inmigrante. Muchas familias vivieron con el temor constante de que uno de sus miembros pudiera ser detenido y deportado en cualquier momento. Este clima de miedo también afectó a los inmigrantes que, a pesar de estar en el proceso de regularizar su situación legal, se encontraron atrapados en un sistema implacable que favorecía la detención y deportación masiva. Las deportaciones, que antes eran consideradas una medida extrema, se convirtieron en una práctica más común bajo la nueva administración, lo que provocó una gran incertidumbre en las comunidades migrantes de todo el país.